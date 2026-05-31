Abelardo de la Espriella pide veeduría internacional para segunda vuelta y lanza críticas a Cepeda

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, quedó con un lugar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y dio un discurso en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, en el que tiró dardos al presidente Gustavo Petro y al candidato al que enfrentará el 21 de junio, Iván Cepeda.



Su discurso inició diciendo que “no vamos a permitir que, utilizando la combinación de todas las formas de lucha, Petro, Cepeda y la demás hierva del pantano, bandidos redomados, se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”.

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De la Espriella dijo que el presidente Gustavo Petro “quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano. Por eso invita a romper las normas electorales y él lo hace todo el tiempo. Por eso quiere hacerle campaña a su marioneta, el impedido de Cepeda. Quiere desestabilizar el país y sacar sus hordas de violentos para incendiar a Colombia”.

El candidato derechista pidió que “los Estados Unidos de Norteamérica y los países democráticos vigilen esta segunda vuelta. Yo estaré al frente en esta batalla, yo estaré como el mejor guerrero de Colombia para defender nuestra democracia y hacerme matar por Colombia, si es necesario”.



El candidato aseguró estar “listo para dar la batalla final. Estoy listo para una segunda vuelta donde la patria milagro y su manada triunfará. Este día hemos cerrado la primera página de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio cuando estemos una vez más frente a las urnas para refrendar este compromiso con Colombia y derrotar a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda”.



Abelardo de la Espriella agradece apoyo de Paloma Valencia

En su discurso, De la Espriella dijo que “no puedo seguir sin reconocer las palabras generosas de la doctora Paloma, una mujer patriota, aguerrida, una mujer que ha peleado por la democracia y que merece todo nuestro respeto, admiración y consideración”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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