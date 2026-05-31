Autoridades y entes de control dan balance positivo sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Este 31 de mayo concluyeron con éxito las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. En este proceso confluyeron la población civil, entes de control, instituciones de la fuerza pública y observadores, quienes fueron garantes de la democracia en los comicios. La Registraduría Nacional, la Procuraduría, Mindefensa, la Defensoría y la Misión de Observación Electoral (MOE) entregaron un balance positivo en el que resaltaron la participación ciudadana. En la jornada, Abelardo de la Espriella obtuvo 10'361.473 votos (43,74 %) e Iván Cepeda se llevó 9'688.348 (40,90 %).

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Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoció el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejada en una jornada pacífica y ordenada. Además, felicitó a las fórmulas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por haber pasado a la segunda vuelta. Ramdin reiteró que la OEA hará presencia en los comicios del próximo 21 de junio con una robusta Misión de Observación Electoral.

Declaraciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El registrador Hernán Penagos declaró que los colombianos votaron de manera pacífica y con absoluta libertad en los más de 122.000 puestos habilitados. El funcionario explicó, una vez cerraron las urnas a las 4:00 de la tarde, cómo sería el proceso de preconteo de los votos por parte de los jurados de votación y la publicación de todos los formularios E-14 para reflejar los resultados que hubo en todo el territorio.



Penagos destacó el aumento en el número de votantes frente a las elecciones de 2022 y señaló que esta cifra refleja la confianza de los colombianos en la democracia. “Sin duda, es una muestra de cultura democrática y de cómo la sociedad colombiana valida sus principios y envía un mensaje de lo que somos como nación”, dijo.



Y recordó: “Este proceso se está llevando a cabo en todas las mesas de Colombia de manera pública, en presencia de los testigos electorales, la Procuraduría y la Defensoría”.

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La Procuraduría General de la Nación resalta la transparencia de las elecciones

“Hoy quiero decirles a los colombianos que nuestra democracia está a salvo. Ganó en Colombia la democracia, ganó en Colombia la Paz Electoral”, dijo el procurador general, Gregorio Eljach, quien ha encabezado un trabajo continuo desde el Ministerio Público durante más de 350 días para garantizar la participación y transparencia. “Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia. Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que arrojaron las urnas”.

Para Eljach, el cierre de la jornada electoral fue un triunfo democrático. Además, destacó que por segundo año consecutivo se derrotó “al fantasma del fraude electoral” y la abstención en estas votaciones por el Ejecutivo. “No hubo un solo acto de violencia que pudiera poner en riesgo extremo el proceso electoral”.

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“A todos los servidores públicos les recomiendo —los estamos observando— y les exijo imparcialidad total frente al debate electoral; todos debemos ser neutrales. Vamos a ser implacables en exigirles que se abstengan de incurrir indebidamente en política”, dijo Eljach tras declarar que el trabajo desde la Procuraduría continuará.

Para concluir, el procurador dijo que velará por el cumplimiento del mandato del Consejo de Estado en su decisión de impedir que el presidente de la República difunda propaganda a favor o en contra de algún movimiento o partido.

¿Cómo estuvo la seguridad durante la jornada electoral? Esto dijo Mindefensa

Al finalizar los comicios, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, advirtió sobre el aumento de las alertas en materia de orden público en los próximos días; esto por cuenta de grupos armados ilegales que podrían tener la intención de “demostrar que fue gracias a ellos que hubo esa tranquilidad aquí en Colombia”. Allí también podría pesar el ánimo de algunos simpatizantes radicales, cuyo desacuerdo con los resultados en las urnas también sería un factor que suma a esta alerta.

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El ministro hizo un llamado a la población civil para que, de todas maneras, mantenga la calma ante cualquier intento de alteración del orden público o amenaza terrorista. Y agregó: “Ya no se puede cambiar lo que ya se depositó en cada una de las urnas”.

Balance positivo en seguridad y democracia

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Las cifras de la Policía Nacional demostraron que no hubo eventos que alteraran el orden público gravemente. De igual manera, se registraron:

8 capturas por delitos electorales (seis en flagrancia con afectación al certamen).

capturas por delitos electorales (seis en flagrancia con afectación al certamen). 84 capturas relacionadas con delitos sexuales.

capturas relacionadas con delitos sexuales. 37 comparendos por comportamientos que afectaron la convivencia durante la jornada.

comparendos por comportamientos que afectaron la convivencia durante la jornada. 31 llamadas verificadas que alertaron sobre delitos electorales en la línea 157.

llamadas verificadas que alertaron sobre delitos electorales en la línea 157. 804 quejas registradas en el sistema URIEL.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los candidatos

La defensora Iris Marín destacó que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad en la mayoría del territorio. Pero también recalcó que se aproximan retos durante las próximas tres semanas: “Son fundamentales para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas. La democracia se construye y se protege cada día”.

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Marín pidió que desde todos los sectores, desde las mismas campañas hasta la propia ciudadanía, se rechace toda forma de estigmatización, difamación, discriminación, desinformación o discurso que profundice la polarización y pueda alimentar la violencia política.

“Las candidaturas que avanzan a la segunda vuelta tienen una responsabilidad especial con el país. Sus mensajes y actuaciones serán determinantes para promover entre sus seguidoras y seguidores el respeto por la diferencia, la deliberación democrática y la resolución pacífica de las controversias. Solicitamos al candidato que aún no lo ha hecho que suscriba los principios recogidos en el compromiso con unas elecciones libres y en paz que hemos promovido en la Defensoría del Pueblo”, recordó Marín.

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En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo se busca que la segunda vuelta sea una oportunidad para que Colombia pueda debatir con respeto, que defienda sus convicciones sin deshumanizar al otro y que todo esté dentro de las reglas democráticas. Y reiteró el compromiso de la entidad: “Continuaremos acompañando y monitoreando las garantías para el ejercicio de los derechos políticos, promoviendo las condiciones necesarias para que el proceso electoral culmine de manera libre, segura, transparente y en paz. Recordemos que estamos todos y todas en el mismo barco. Al cierre de este proceso electoral debemos construir un país en el que quepamos todos y todas”.

Informe de la Misión de Observación Electoral

Con el cierre del día de elecciones presidenciales en su primera vuelta, la Misión de Observación Electoral emitió un informe en el que exaltó el trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado para garantizar que ningún puesto de votación fuera trasladado por razones de orden público. Durante la jornada electoral, la Misión recibió 319 reportes en puestos de votación dentro y fuera de Colombia sobre presuntas anomalías, irregularidades y delitos electorales a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com .

La MOE destacó la coordinación efectiva entre la fuerza pública y la organización electoral, que cubrió más de 13.000 puestos de votación habilitados. Sin embargo, detectaron que:

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En el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra (Norte de Santander), se presentaron enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales.

En la zona rural del municipio de El Paujil (Caquetá), se reportó la activación de un artefacto explosivo.

En el departamento de Nariño, se registraron reportes ciudadanos sobre acciones de control a la movilidad por parte de grupos armados organizados.

En la vereda La Angalia, municipio de Tibú (Norte de Santander), dos hombres ingresaron al recinto y dañaron los formularios E-14. Sin embargo, se constató que el material electoral de este puesto fue resguardado y se encuentra bajo custodia.

Con relación al cierre de las mesas, la MOE reveló que en el 12% de las mesas observadas fue necesario realizar el procedimiento de nivelación durante el conteo de votos. En ese sentido, recomendaron fortalecer los procesos de capacitación dirigidos a las y los jurados de votación y a los demás actores del proceso electoral, particularmente en lo relacionado con la custodia de la urna, el control de los tarjetones y el adecuado registro de los votantes.

“En términos generales, los resultados reflejan un adecuado diligenciamiento de los formularios por parte de los jurados de votación. Sin embargo, resulta necesario continuar fortaleciendo las medidas de control y revisión para mejorar el proceso de llenado de actas”, señaló el informe.

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de control y revisión para mejorar el proceso de llenado de actas”, señaló el informe.

Las declaraciones de entes y autoridades contrastan con lo que dijo el presidente Gustavo Petro quien dijo que, como jefe de Estado, no aceptaba los resultados del preconteo. El mandatario volvió a traer a colación sus cuestionamientos sobre el sistema informático que se utiliza para los comicios y dijo que solo reconocerá el escrutinio de las comisiones dirigidas por los jueces de la República.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales", afirmó, aunque sin pruebas, en un trino de X.

María Paula Rodríguez Rozo

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