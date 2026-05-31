Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció tras la jornada electoral en Colombia

Luego de la jornada electoral presidencial desarrollada este domingo en Colombia, que concluyó con la decisión de que los candidatos Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda avanzarán a una segunda vuelta el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un pronunciamiento sobre el proceso en el que fueron convocados 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar tanto en el territorio nacional como en el exterior.



De acuerdo con el reporte entregado por el corresponsal de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, la posición oficial del Gobierno estadounidense estuvo centrada en el respaldo al derecho de los colombianos a elegir a sus gobernantes mediante las urnas.

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A través de su portavoz, el Departamento de Estado señaló que la decisión sobre el futuro político del país corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos.

"Estos comicios es una elección para el pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente el liderazgo de su país", manifestó la entidad.



Asimismo, destacó la participación de misiones internacionales que acompañaron el desarrollo de la jornada electoral y realizaron labores de observación.



"Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia de Colombia en acción", indicó el portavoz.

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El pronunciamiento también hizo referencia a la relación bilateral entre ambos países, que supera los dos siglos de historia. "Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia", agregó el Departamento de Estado.

Participación de observadores estadounidenses

Estados Unidos hizo parte de las delegaciones que acompañaron la jornada electoral en Colombia. Entre las personas que siguieron de cerca el proceso estuvo el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno.

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Antes de las elecciones, Moreno había señalado a través de sus redes sociales que se trataba de unos comicios de especial relevancia para el país.

"Estas son, sin duda, unas elecciones cruciales. Las decisiones que tomen mañana tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras", escribió.

El legislador también destacó que la decisión sobre quién debe dirigir Colombia corresponde únicamente a los ciudadanos. "Estas son SUS elecciones", afirmó.

En la misma publicación sostuvo que ni gobiernos extranjeros, ni intereses externos, ni otros actores deben influir en esa determinación.

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Moreno también resaltó los vínculos históricos entre Colombia y Estados Unidos, al señalar que ambos países han mantenido relaciones sustentadas en principios compartidos durante décadas.

Durante la jornada electoral, el senador fue consultado por Blu Radio sobre el desarrollo de las votaciones en Colombia. Ante la pregunta sobre cómo observaba el proceso, respondió: "So far, so good".

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Expresión que puede traducirse al español como "hasta el momento, todo va bien" o "las cosas marchan sin problemas".

En un mensaje más reciente, Bernie Moreno felicitó al candidato Abelardo de la Espriella. Luego de que este sumara más de 10 millones de votos de acuerdo con los resultados preliminares. a belleza de la democracia se manifestó plenamente cuando el pueblo colombiano ejerció su poder para forjar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces.

Posteriormente añadió: "Como observador, me siento profundamente honrado y orgulloso de haber sido invitado y de haber presenciado esta elección histórica".

Finalmente concluyó su mensaje diciendo que volverá a seguir de cerca la segunda vuelta programada para el 21 de junio. " La democracia triunfó hoy, pero el trabajo aún no ha terminado. Hay una segunda vuelta en tres semanas y, a petición del CNE, regresaré para observar la ronda final".

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#ColombiaDecide2026 | El Departamento de Estado de EE. UU. se pronunció tras la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo en Colombia. Esto dijo.



Cubrimiento especial👉 https://t.co/pGLs7WeQIm pic.twitter.com/WTamW3b6zZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 1, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co