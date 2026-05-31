Procurador general resalta la transparencia de las elecciones presidenciales en Colombia

Tras el cierre de los puestos de votación a las 4:00 p. m. en Colombia, el procurador general, Gregorio Eljach, se refirió al proceso electoral que hubo alrededor del país, destacó la participación de las y los colombianos y habló de la transparencia de los comicios: “Hoy quiero decirles a los colombianos que nuestra democracia está a salvo. Ganó en Colombia la democracia, ganó en Colombia la Paz Electoral”.



“Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia. Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que arrojaron las urnas”, dijo el jefe del Ministerio Público.

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En su mensaje, Eljach agradeció a la Contraloría General de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los servidores de todo nivel del Ministerio Público “por su infinita contribución a la paz electoral que nos ha permitido obtener este triunfo democrático”. Asimismo, expresó gratitud a la Iglesia católica, empresarios, gremios, personeros, medios de comunicación y otros estamentos de la sociedad.

“Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral. Derrotamos la abstención en las legislativas y en esta primera vuelta presidencial”, destacó. “No hubo un solo acto de violencia que pudiera poner en riesgo extremo el proceso electoral”.



Eljach recordó que desde el Ministerio Público han estado trabajando de manera incansable durante 351 días en el marco de la campaña Paz Electoral. “El trabajo debe continuar”, señaló, hasta el 21 de junio, cuando se defina quién llegará a la Presidencia de la República en segunda vuelta.



“A todos los servidores públicos les recomiendo —los estamos observando— y les exijo imparcialidad total frente al debate electoral; todos debemos ser neutrales. Vamos a ser implacables en exigirles que se abstengan de incurrir indebidamente en política”, dijo Eljach.

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Finalmente, reiteró su compromiso para permanecer vigilante y velar por el cumplimiento del mandato del Consejo de Estado sobre su decisión de impedir que el presidente de la República difunda propaganda en favor o en contra de algún partido o movimiento.

María Paula Rodríguez Rozo

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