"Elecciones absolutamente eficientes y transparentes": así prepara Colombia la segunda vuelta

A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para definir el próximo presidente de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha confirmado que el engranaje logístico y de seguridad está plenamente operativo. En una entrevista para Noticias Caracol, el registrador nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje de tranquilidad a losmillones de ciudadanos habilitados para votar, enfatizando que “no hay ninguna dificultad” en el territorio nacional ni en el exterior.



El despliegue comenzó hace diez días con la distribución del material electoral, el cual ya se encuentra en las ciudades capitales y está en proceso de traslado hacia los municipios, veredas y corregimientos más apartados. Penagos destacó que este material cuenta con un doble blindaje: el acompañamiento permanente de la fuerza pública y avanzados mecanismos de georreferenciación que permiten rastrear cada kit electoral en tiempo real hasta su llegada a los puestos de votación.

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Ante las dudas que persisten en algunos sectores sobre la vulnerabilidad del sistema, el registrador apeló a los resultados recientes para pedir “absoluta confianza”. Según el funcionario, el éxito de las pasadas elecciones legislativas y de la primera vuelta presidencial, donde votaron cerca de 24 millones de personas sin incidencias, es el mejor respaldo a la integridad de la entidad. “El preconteo tuvo un acierto del 99.6%, una cifra histórica, y en el escrutinio de la primera vuelta hubo cero reclamaciones”, afirmó Penagos, subrayando la eficiencia de los jurados y jueces.

Para garantizar la transparencia, el sistema electoral colombiano ofrece cuatro instancias de control que las campañas pueden activar ante cualquier duda. La primera ocurre en las mesas de votación, donde los testigos electorales tienen ahora dos facultades críticas: solicitar el recuento de votos y tomar fotografías de las actas de escrutinio (formularios E-14). Las fases posteriores incluyen la revisión ante jueces de la República, el escrutinio departamental y la consolidación nacional ante el Consejo Nacional Electoral. “Este es el sistema que más garantías da en la región”, aseguró el registrador.



En materia de seguridad, aunque no se han reportado solicitudes para el traslado de mesas, el Gobierno y la Registraduría han decidido adelantar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear cada rincón del país con antelación. Más de 5.000 miembros de la fuerza pública adicionales reforzarán la jornada. No obstante, Penagos advirtió que la mayor amenaza no es física, sino informativa: hizo un llamado urgente a no dejarse instrumentalizar por narrativas de desinformación y noticias falsas que buscan golpear la democracia.



Por otro lado, el voto en el exterior ya está en marcha en 116 consulados distribuidos en 67 países. El registrador invitó a los connacionales a no esperar hasta el domingo para sufragar, aprovechando que las mesas están abiertas durante toda la semana para evitar aglomeraciones. En Colombia, la recomendación es la misma: asistir a las urnas temprano el próximo domingo.

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Finalmente, se recordó que a las 4:00 de la tarde se cerrará el proceso de manera estricta. “Una vez suenan las sirenas, solo podrá votar aquel ciudadano que haya entregado su cédula y haya iniciado el proceso; quienes sigan en la cola no podrán hacerlo”, advirtió Penagos. Con todas las cartas sobre la mesa, la invitación final es a participar con entusiasmo y validar los principios democráticos para resolver las diferencias políticas de manera pacífica.