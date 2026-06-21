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Concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Bogotá y Colombia

En Bogotá, por ejemplo, TransMilenio informó sobre la presencia de un grupo de personas en inmediaciones de la estación Museo Nacional.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Una vez finalizada la contienda electoral entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Bogotá y otras partes del país se han reportado concentraciones de ciudadanos. TransMilenio, por ejemplo, informó sobre las 4:35 de la tarde sobre la concentración de un grupo de personas en inmediaciones de la estación Museo Nacional, por lo que se activaron desvíos con algunas rutas. En su comunicado, la empresa TransMilenio dijo que, “debido a concentración de personas en inmediaciones del Museo Nacional, activamos desvíos preventivos para rutas Zonales y Duales del sector”.

Cuatro estaciones de TransMilenio cerradas por concentraciones de personas en Bogotá

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TransMilenio informó que cuatro estaciones sobre la troncal de la carrera Décima y el Eje Ambiental permanecen cerradas por concentraciones de ciudadanos. Dichas estaciones son las siguientes: Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino.

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La entidad indicó que "mantenemos desvíos para las rutas zonales y duales de la zona".

También se reportan concentraciones de personas en en Portal Suba y en la avenida Caracas con calle 45. En el PMU de la Policía Nacional se informó que en el país hay un total de 30 aglomeraciones de personas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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