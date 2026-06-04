Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: "No rechazamos al sector privado"

En la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio, la líder indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, presentó las bases fundamentales de la propuesta que lidera junto al candidato del partido Pacto Histórico. En una entrevista para Noticias Caracol, Quilcué detalló una visión de país que busca superar el olvido estructural y unificar a la nación bajo los principios de la inclusión y el respeto a la diversidad.



Para Aida Quilcué, el mayor reto de estas semanas antes del día de la elección consiste en dialogar directamente con la ciudadanía, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, para presentar soluciones concretas frente a la pobreza y la exclusión histórica. "Somos el proyecto de vida de este país, de la dignidad", afirmó la candidata, subrayando que su prioridad es atender a sectores que han estado en la periferia de las políticas públicas, como la juventud, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores y los vendedores ambulantes.

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Uno de los puntos más debatidos de su propuesta ha sido el papel del empresariado. Al respecto, Quilcué fue enfática al aclarar que su gobierno no pretende aislar a los generadores de capital. "No rechazamos al sector privado", aseguró, reconociendo que las medianas empresas y la inversión han aportado significativamente al país. No obstante, propone una transición hacia un concepto de desarrollo más amplio que el tradicional. Según la candidata, el crecimiento no debe limitarse a lo económico, sino integrar las ciencias, la cultura y el respeto por la Madre Tierra.

La senadora planteó que el desarrollo debe dejar de ser "agresivo" con el entorno. "Si el desarrollo pasa por encima de la vida del territorio, de los animales y de las plantas, pues no es un desarrollo que le apueste a la vida", explicó, haciendo un llamado a cuidar la "casa grande" que es el universo.



En cuanto a la productividad del campo, Quilcué destacó la importancia de una reforma agraria que valore el trabajo del campesinado y los pueblos étnicos. Su objetivo es transformar a Colombia en una potencia agroindustrial que garantice la seguridad alimentaria. Para ello, propone mecanismos que protejan al pequeño productor, evitando situaciones del pasado donde productos como la leche o la papa terminaban desperdiciados por falta de garantías comerciales.



Respecto a la situación de orden público, especialmente en su natal Cauca, la candidata insistió en que la paz no se construye exclusivamente desde las oficinas en Bogotá ni únicamente mediante el uso de la fuerza. Para Quilcué, el camino es el diálogo social y el conocimiento de la "Colombia profunda". En este contexto, defendió el concepto de la Minga, explicando que no es un foco de conflictividad, sino una "vivencia cultural" de trabajo colectivo para resolver necesidades que el Estado ha ignorado, como la construcción de vías o escuelas.

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Frente a las tensiones políticas y los lenguajes de descalificación en la campaña, la fórmula vicepresidencial de Cepeda rechazó el odio y el racismo. "No somos ese proyecto político de los enemigos ni de la violencia", sostuvo, enfatizando que su meta es la reconciliación nacional.

Finalmente, Quilcué envió un mensaje de tranquilidad sobre la salud de Iván Cepeda, confirmando que se encuentra en perfectas condiciones para asumir el mando. " Estoy preparada para gobernar junto a Iván ", concluyó, reafirmando su compromiso con una democracia transparente y un proyecto que devuelva la esperanza a todos los colombianos.

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