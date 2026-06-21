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Trump reaccionó a elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

El mandatario de Estados Unidos, que había expresado su apoyo al abogado antes de que se celebraran las elecciones, escribió un corto mensaje para felicitar al candidato.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Trump reaccionó a elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia
AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un "Él gano, ¡GRANDE!" en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

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De la Espriella aseguró horas antes, en una transmisión en vivo de su equipo, que "hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria".

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También, aseguró, que lo llamó para felicitarlo el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros representantes de las "democracias del mundo".
(Lea también: Así reaccionaron líderes de otros países a la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones)

Las palabras de Trump a De la Espriella

En las últimas semanas, Trump manifestó en sus redes sociales su apoyo directo a la candidatura al abogado y calificó a Cepeda de representante de la "izquierda radical". El mandatario estadounidense sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre ambos países, en una intervención que provocó críticas del Gobierno colombiano y de legisladores del Partido Demócrata que la consideraron una injerencia en el proceso electoral.

Este domingo, en Truth Social, el presidente de EE. UU. escribió: “He won, BIG” (Ganó, GRANDE).

post trump de la espriella.jpg
Captura de pantalla

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El senador Bernie Moreno dijo estar presente en la conversación entre Trump y De la Espriella y, según él, el mandatario estadounidense lo invitó al Despacho Oval, aunque se desconoce si el encuentro se daría antes o después de su posesión. El magnate también expresó su alegría por los resultados de las elecciones en Colombia y espera que haya una nueva era en la relación binacional. (Lea también: Rubio felicita a De la Espriella y confía que trabajará junto a EE. UU. contra "inmigración ilegal")

De acuerdo con el preconteo, De la Espriella ganó con el 49,66 % de los votos, con una corta diferencia frente a su contrincante Iván Cepeda, que obtuvo el 48,70 %. El senador dijo que reconoce los resultados como un dato inicial, pero aguardará al escrutinio.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

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