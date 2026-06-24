"He decidido aceptar el resultado": Iván Cepeda sobre las elecciones presidenciales

El ahora excandidato presidencial Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, hizo unas declaraciones públicas este miércoles 24 de junio, tres días después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta que resultaron con la victoria de Abelardo de la Espriella, avalado por el movimiento Defensores de la Patria. "La votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha (...) menos de un 1 % separa a las candidaturas que participamos en esta contienda", dijo el senador aceptando los resultados del escrutinio.



"Lo hago como un acto de responsabilidad democrática para contribuir al diálogo ciudadano. Lo hago porque creo profundamente en la democracia y que las diferencias políticas deben resolverse con participación ciudadana y respeto a las instituciones", agregó el excandidato.



Cepeda aseguró que "aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña electoral". El excandidato del partido Pacto Histórico agregó que emprenderá un nuevo recorrido por Colombia para defender los logros alcanzados por el movimiento progresista. "Es el resultado electoral más alto logrado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en Colombia. Ello demuestra al mismo tiempo la magnitud del debate nacional que hemos vivido y la enorme responsabilidad que tenemos todos frente al futuro del país", enfatizó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El excandidato dijo que el proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales prácticamente ha concluido y agradeció "a los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la alianza han participado en condición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral".



Las denuncias de Cepeda

Cepeda recordó que denunciaron la "abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos y en particular las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella ". El excandidato también recordó la denuncia en contra de la campaña de De la Espriella por una presunta "masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular".

El senador del Pacto Histórico también dijo que rechazaba la acusación en contra de su electoral al ser denominado como "voto fusil". "Esta es parte de esas campañas que ilustran la política sucia que se ha venido practicando en contra nuestra. De ahí que desde el comienzo de este proceso afirmé con absoluta claridad que mi vida política ha estado guiada por ideales, principios y compromisos éticos irrenunciables. Siempre he considerado importante los votos, por supuesto, porque expresan la voluntad soberana de la ciudadanía. Pero igualmente importante, debo decirlo, es la manera como esos votos se obtienen. No todo vale en la lucha democrática", explicó.



"Iré a escuchar, a dialogar y a construir junto a las comunidades la gran alianza por la vida que protegerá la democracia, los derechos sociales, las reformas conquistadas, la soberanía y la naturaleza. No dejaremos solo al pueblo colombiano, estaremos a su lado. Acompañaremos sus procesos de conciencia, organización y movilización. Al mismo tiempo, reafirmo nuestra vocación democrática", agregó el candidato, enfatizando que continuará su trabajo en la política pública.



"Si De la Espriella y el nuevo gobierno deciden recorrer el camino del diálogo, de la sensatez y del entendimiento nacional, si optan por construir acuerdos sobre la base del respeto mutuo y del interés general, encontrarán en nosotros una disposición sincera de concertación. Hoy somos media Colombia contada en las urnas. Somos una parte fundamental de la nación. Somos una fuerza política, social y cultural presente en cada rincón del país. Somos la fuerza serena del cambio social y nadie podrá detenernos", concluyó el excandidato presidencial Iván Cepeda.

Publicidad