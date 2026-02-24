José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y dice que regresa a Salvación Nacional

“Le anuncio al país que a partir de hoy renuncio a la militancia del Centro Democrático”, expresó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, a través de un video que hizo público en sus redes sociales.

Según él, “durante largos meses he esperado una respuesta fallida frente a un proceso político para escoger al candidato del partido. Nunca ha existido la voluntad política de realmente hacerlo”.

Es de recordar que Paloma Valencia fue elegida como la aspirante a la Presidencia por el Centro Democrático y que hace parte de La Gran Consulta por Colombia, de la que los colombianos escogerán, el próximo 8 de marzo, a uno de los nueve políticos que la integran. (Lea también: ¿Paloma Valencia ha hablado con María Fernanda Cabal? Esto dijo la candidata del Centro Democrático)



En su misiva, manifestó que se remitía “a la comunicación de finales de enero –‘bien filtrada’ y malinterpretada-, en la que expresé mi inconformidad por la ausencia de ‘espacios reales’ de concertación en el partido que ayudé a fundar con la convicción de prolongar el legado de Álvaro Uribe. De allí surgió la solicitud de escisión como una salida honorable, presentada equivocadamente por el Partido ante la opinión pública como una renuncia”.



Lafaurie asegura que “no es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgando todo por convicción, recibamos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante. Reclamar esa mínima cortesía no significa resignarme”.

Añade que “persisten intereses oscuros, ahora al interior del partido, que van en contravía de sus principios fundacionales”.

“Por ello, y conforme a los estatutos, presento formalmente mi renuncia al Partido Centro Democrático. Lo hago sin salvedades personales, pero con claridad política. Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, recalcó.

Lafaurie dijo que seguirá reclamando “las respuestas que se me negaron, ya no como militante, sino como ciudadano”. (Lea también: Paloma Valencia respondió a señalamientos de "irregularidades" en encuesta en la que le ganó a Cabal)



¿Qué rumbo toma Lafaurie?

“Regreso a Salvación Nacional, de donde nunca me fui desde el punto de vista del legado ideológico doctrinario con el que prácticamente hice buen parte de mi trayectoria política”, reveló.

Agregó que “con Enrique Gómez Martínez daré las batallas para defender la democracia y para evitar que un gobierno de izquierda como el que está hoy pueda perpetuarse”.

“La Nación requiere claridad y carácter para ser salvada”, finalizó el presidente de Fedegán.

