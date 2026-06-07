Iván Cepeda invitó al centro político a dialogar antes de la segunda vuelta: este fue su mensaje

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, publicó un mensaje en sus redes sociales invitando al centro político a dialogar, a dos semanas de la segunda vuelta, en la que se disputará la llegada al Palacio de Nariño con el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella."Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años", aseguró en su cuenta de X.



Añadió que el propósito de esta iniciativa es, "de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien. Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y Nación". Cabe resaltar que entre los temas que podría tocar el candidato con el centro político está la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, proyecto que había sido apoyado por el presidente Gustavo Petro; sin embargo, el Comité promotor decidió retirarlo en días recientes.

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Sobre la mesa también está la posibilidad de un debate presidencial. Cepeda le pidió a los canales Caracol Televisión, RCN y RTVC que organizaran el evento, haciendo énfasis en que se deben"pactar unas mínimas reglas" con la contraparte. No obstante, De la Espriella contestó diciendo: "No vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate".

El aspirante de Defensores de la Patria también recordó que él le había solicitado a la revista Semana que organizara el evento, lo cual fue rechazado por el candidato del Pacto Histórico. No obstante, De la Espriella se mostró dispuesto a realizar el debate: "Cuando sea y como sea, Juan Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aida y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién".



En los resultados de la primera vuelta que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos, mientras que Iván Cepeda, el 40,91%. Debido a la amplia votación de ambos, analistas consultados por Noticias Caracol dijeron que estos espacios son de vital importancia para las nuevas votaciones, con el fin de que los ciudadanos conozcan sus propuestas.



"Los debates son espacios importantes de deliberación donde la ciudadanía tiene la oportunidad de entender en una confrontación de ideas cuál es el candidato que mejor se acomoda a sus propias preferencias. Entonces, sobre todo en una segunda vuelta, y sobre todo donde hay un margen de moderados que todavía no ha tomado la decisión, los debates podrían ser espacios importantes para para la los electores y la ciudadanía", aseguró el analista político Gabriel Cifuentes.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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