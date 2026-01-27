¿Crisis en el Centro Democrático? Lafaurie dice que "filtraron" su carta para "generar un escándalo"

El partido Centro Democrático, principal de la oposición colombiana, vive una crisis interna por la intención de dos de sus líderes, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, de dejar esa fuerza tras denunciar supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial.

El anuncio lo hizo Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de la senadora Cabal, del ala más radical del partido y quien también aspiraba a ser candidata presidencial del Centro Democrático (CD).



"Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo Lafaurie en una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.



En entrevista con Noticias Caracol, Lafaurie dijo que su carta fue filtrada y fue enviada antes de la convención, como si quisieran hacerle daño a ese encuentro. “Alguien la filtró con un propósito que todavía quiero analizar con calma”, dijo. Sobre la carta, mencionó que era una reflexión sobre hechos a los que el partido no tuvo respuesta.

Aprovechó para plantear sus dudas sobre el proceso de la encuesta que dio como ganadora a Paloma Valencia por encima de María Fernanda Cabal. “No conocemos claramente cómo son los resultados”, mencionó. También señaló que desde que entregaron el resultado de esa selección ha sostenido reuniones con Vallejo, derechos de petición e insistencias para conocer la realidad de esa encuestadora. “Lo que hemos pedido es saber quiénes votaron. No queremos saber cómo votaron, sino quiénes votaron”, añadió Lafaurie, señalando que los cálculos que tenían en la campaña “son diferentes” a los de la encuestadora.

¿Hubo trampa?

Al ser indagado sobre la posibilidad de una supuesta trampa en la encuesta, Lafaurie respondió que eso es lo que quiere conocer. “Queremos que quien hizo una encuesta entregue la información, para poder constatar en terreno si eso fue verdad o no”, señaló.

Para el dirigente, es sencillo de averiguarse porque se tienen los nombres y los teléfonos de quienes confirmaron el colegio electoral del partido. “Podemos saber fácilmente cómo votaron. Invito al partido a que vayamos a cualquier departamento, los convoquemos y les preguntemos quiénes votaron”, añadió.

También señaló que han confiado plenamente con Vallejo, por lo que no hicieron públicos los derechos de petición ni las diferencias que encontraron en el proceso. “¿Quién la filtró y cuál es el propósito? Generar un escándalo”, aseguró.

Luego de esas filtraciones, dijo que quizá pensaron que se iba a "arrugar", pero agregó que "cuando uno tiene la razón" lo importante es explicarle a la opinión pública qué hay detrás. Insistió que en el proceso de encuesta venían sucediendo “cosas muy raras”.

¿Crisis en el partido Centro Democrático?

En la carta, a la que el CD no ha respondido, Lafaurie expuso a lo largo de 32 puntos los motivos que llevan a la pareja a la posibilidad de abandonar el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y su disconformidad con el proceso de selección de la candidata para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El analista político Pedro Medellín explicó que esta crisis “se veía venir” porque no es la primera renuncia o proceso de salida abrupta en el CD, considerando “que no había espacio político o dificultades”. “Aquí lo que se evidencia son problemas de transparencia con respecto a las reglas de juego internas de los partidos”, anotó.

Para el experto, el impacto para el CD será fuerte, pues afecta electoralmente a algunas candidaturas. “La salida de María Fernanda Cabal significa también que habrá mucha gente que la sigue, que cree en ella y que siente que fue maltratada en el partido, considerando que puede votar por otras opciones o alternativas. En ese sentido es una afectación grave y directa para el CD”, aseguró Medellín.

