Paloma Valencia respondió a señalamientos de "irregularidades" en encuesta en la que le ganó a Cabal

La carta de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), en la que anuncia que dejará el Centro Democrático con su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, está causando revuelo al interior del uribismo.

Según Lafaurie, hubo supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial de esa colectividad. “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE)", señaló el dirigente gremial en una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.



En esa misiva, a la que el CD no ha respondido, Lafaurie expuso 32 puntos que llevan a la pareja a abandonar el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y su descontento con el proceso de selección de la candidata para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.



La nominación de Paloma Valencia como candidata se basó en encuestas internas hechas por firmas extranjeras y, según Lafaurie, hubo "graves irregularidades" en el proceso, lo que motivó la ruptura. La carta también relató tensiones internas con Uribe, a quien Lafaurie aseguró haber advertido en varias ocasiones sobre sus reparos frente al proceso, que a su juicio "vulneró principios de igualdad, participación y transparencia".

El hijo de María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, atizó la situación señalando que “la carta es apenas la punta del iceberg”. “Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200 mil electores de María Fernanda Cabal”, apuntó.



Crisis a semanas de la consulta; Paloma Valencia respondió

Este episodio se produce a mes y medio de las elecciones legislativas del 8 de marzo, fecha en la que también se celebrará la 'Gran Consulta' en la que nueve aspirantes de la centroderecha, entre ellos Valencia, escogerán un solo candidato presidencial.

A propósito de los señalamientos de Lafaurie en la carta, la candidata Paloma Valencia respondió en diálogo con Blu Radio, manifestando que el proceso del partido fue totalmente transparente. “Quiero insistir en esto porque coincide con las encuestas colombianas publicadas semanas antes de eso, donde muchas encuestas me daban como ganadora y unas nos daban como empatadas, pero todas demostraban un enorme crecimiento de nuestra campaña”, apuntó.

También dijo que las mediciones internas de su campaña cómo alcanzaron a Cabal y luego la sobrepasaron: “Era una cuestión de

tiempo porque la campaña de ella estaba estancada y la de nosotros creciendo”. Agregó que el CD tiene pruebas y auditorias serias que muestran que no hubo “ninguna interferencia externa”.

Por el momento ni el CD ni el expresidente Álvaro Uribe, jefe de esa colectividad, se han pronunciado sobre los señalamientos de Lafaurie y el pedido para que la pareja salga del partido.

