Juez dice que Abelardo de la Espriella sí puede usar camiseta de Selección Colombia en campaña

Una juez revocó la decisión que prohibía que Abelardo de la Espriella y el movimiento Defensores por la Patria usen la camiseta de la Selección Colombia en el marco de la campaña política para llegar a la Presidencia.

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El juzgado expuso una serie de argumentos en los que refutó la decisión tomada el pasado 4 de junio. En este primer fallo, el juez pidió al candidato presidencial y su campaña que se abstuvieran de usar la camiseta, colores o cualquier emblema relacionado con el equipo de fútbol para identificar su partido, campaña o imagen personal. Cabe recordar que esta era una medida provisional.

La juez que tumbó la primera decisión consideró que la medida era "desproporcional" al vulnerar los derechos de otros ciudadanos sin analizar otros aspectos que conllevan el uso de la camiseta, mencionando no solo a los simpatizantes del movimiento Defensores de la Patria, también a los del Pacto Histórico.



"No solo afectó los derechos de Abelardo de la Espriella sino todos los ciudadanos que son adeptos a dicho movimiento, incluso a los del Pacto Histórico", señala la decisión.



Según la juez, el darle un sginificado a la camiseta produjo un efecto nocivo para las personas !que van por el movimiento de izquierda" ya que pueden dudar de usar la camiseta en épocas de Mundial, teniendo en cuenta el significado político que se le ha dado. "La decisión lo que hace es efecto de dividir el país con decisión no ponderada", postula la togada.

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