La línea a la que puede llamar si siente estrés o ansiedad por el panorama electoral del país

Las jornadas electorales no solo movilizan a millones de ciudadanos en torno a la democracia, sino que también pueden generar emociones intensas que afectan el bienestar de las personas. Consciente de esta realidad, la Secretaría de Salud de Cali reiteró una serie de recomendaciones para cuidar la salud mental durante el proceso electoral.



Además, recordó que la línea de teleorientación y salud mental permanece disponible para brindar apoyo psicológico a quienes lo necesiten.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En diálogo con este medio, la entidad explicó que se trata de una línea nacional que funciona de manera permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Es por eso que especialmente durante la jornada electoral, las autoridades recomiendan hacer uso de ella, con el fin de escuchar y orientar a las personas que puedan experimentar situaciones relacionadas con estrés, ansiedad, frustración o afectaciones emocionales derivadas del contexto político y social en el que se encuentra Colombia.



La Secretaría de Salud señaló que estos procesos suelen generar un impacto emocional importante en algunos ciudadanos, especialmente por la exposición constante a información, discusiones y opiniones que circulan durante los días previos y posteriores a las elecciones.



¿Por qué las elecciones pueden afectar la salud mental?

Desde la dependencia de salud explicaron que es normal experimentar diferentes emociones durante este tipo de jornadas democráticas.

Publicidad

“Las jornadas electorales son momentos sociales para nuestro país, pero también pueden generar un impacto importante en nuestro bienestar emocional”, indicó la entidad.

Asimismo, recordó que sentimientos como la tensión, el estrés o la frustración pueden aparecer tanto en el entorno familiar como en el laboral y comunitario.

Publicidad

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a reconocer estas emociones y a adoptar medidas que permitan mantener el equilibrio emocional durante el desarrollo de la jornada electoral.

Recomendaciones para cuidar la salud mental en tiempos de elecciones

Uno de los principales consejos entregados por la Secretaría de Salud de Cali está relacionado con el consumo de información.

Según explicó la entidad, la sobreexposición a noticias, análisis y debates políticos puede generar una carga emocional adicional y afectar el bienestar de las personas.

“Nuestra primera recomendación es gestionar el consumo de información. La sobreexposición a noticias y a debates puede saturar nuestro sistema nervioso”, señalaron.

Publicidad

Por ello, recomendaron consultar solo fuentes oficiales, verificar la información antes de compartirla y establecer horarios específicos para mantenerse informado.

Además, sugirieron evitar el consumo constante de noticias, especialmente antes de dormir, con el fin de favorecer el descanso y disminuir los niveles de estrés.

Publicidad

¿Cómo manejar las diferencias políticas en la familia y en el trabajo?

La Secretaría de Salud también entregó orientaciones para afrontar las diferencias ideológicas que puedan surgir en los hogares durante la jornada electoral.

La entidad invitó a priorizar los vínculos afectivos por encima de las posiciones políticas y recordó que establecer límites en las conversaciones es una práctica válida cuando estas afectan el bienestar emocional.

“Es válido poner límites de manera asertiva. Recuerde que puedes expresar valor o tu opinión, pero prefiero que hoy cuidemos de nuestro espacio conversando de otros temas”, señaló.

Otro de los espacios donde suelen presentarse debates relacionados con las elecciones es el trabajo. Frente a esta situación, la Secretaría de Salud recomendó enfocarse en los objetivos comunes y mantener ambientes laborales armónicos.

Publicidad

La entidad indicó que, si las discusiones políticas interfieren con la concentración o generan malestar, es aconsejable redirigir las conversaciones hacia temas profesionales de manera respetuosa.

¿Qué hacer si se siente abrumado? Esta es la linea de atención

La Secretaría de Salud recordó que el cuidado emocional también hace parte del ejercicio democrático y llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones con tranquilidad.

Publicidad

Para quienes requieran orientación emocional, la entidad recordó que está disponible la línea 106 de y teleorientación y salud mental, donde profesionales de la psicología brindan acompañamiento.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró la importancia de buscar apoyo cuando sea necesario y destacó que hablar sobre las emociones puede ser un paso fundamental para afrontar momentos de tensión.

Se aproxima la jornada electoral en nuestro país, un momento importante para la democracia que también puede generar tensión, estrés o frustración ¡Te invitamos a cuidar tu salud mental! 🗳️

Si te sientes abrumado, recuerda que la Línea 106 está disponible para ti. Hablar sana. pic.twitter.com/lm7u9PV6cy — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) May 29, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co