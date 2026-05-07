¿Le tocó ser jurado de votación en elecciones presidenciales? Pilas a fechas clave de capacitación

Colombia se prepara para una de las jornadas democráticas más importantes de su historia reciente. El próximo domingo 31 de mayo de 2026, un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República. Para garantizar la transparencia y el éxito de estos comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto la instalación de 120.527 mesas de votación en todo el país y en el exterior. En este engranaje, los ciudadanos designados como jurados de votación cumplen el rol más crítico: ser la máxima autoridad en cada mesa.



¿Cómo consultar si ha sido designado como jurado de votación?

La consulta es obligatoria y se puede realizar a través del portal oficial de la entidad. Los ciudadanos deben ingresar a www.registraduria.gov.co y hacer clic en el botón denominado ‘Consulta tu lugar de votación’. Allí, el sistema le indicará no solo su puesto de votación habitual, sino también si fue seleccionado para prestar el servicio público transitorio de jurado, detallando la mesa y el cargo asignado. Es fundamental realizar esta verificación a tiempo, ya que el sorteo electrónico oficial se llevó a cabo entre los días 4 y 6 de mayo.



Fechas clave y capacitación obligatoria

Una vez confirmada su designación, el siguiente paso es la capacitación. La Registraduría ha programado jornadas pedagógicas esenciales para el manejo del kit electoral y el diligenciamiento de formularios. En Bogotá, las capacitaciones están previstas para el 11 de mayo, mientras que en el resto del país se realizarán el 13 de mayo. Según la Procuraduría General de la Nación, asistir a estas sesiones es un deber para recibir instrucciones precisas sobre los procedimientos y actualizaciones del proceso.

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El día de la elección, los jurados deben presentarse puntualmente a las 7:00 a. m. en el puesto asignado. Entre sus funciones principales se encuentran:



Instalación de la mesa: A las 7:30 a. m., deben verificar que el kit electoral esté completo, mostrar la urna vacía al público y sellarla. Atención al votante: Desde las 8:00 a. m., recibirán la cédula de ciudadanía (único documento válido), verificarán la identidad en el formulario E-10 y registrarán al elector en el formulario E-11. Entrega de materiales: Entregarán la tarjeta electoral firmada y, tras el voto, devolverán el documento de identidad junto con el certificado electoral. Escrutinio de mesa: Al cierre de las urnas (4:00 p. m.), realizarán el conteo de votos y el diligenciamiento del formulario E-14 en sus tres ejemplares: claveros, delegados y transmisión.

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Sanciones y beneficios por el servicio de jurado de votación

Dado que esta labor es un compromiso con la democracia, el incumplimiento acarrea consecuencias legales graves. Aquellos que no asistan o abandonen sus funciones sin causa justificada enfrentarán multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes. En el caso de ser servidores públicos, la sanción puede incluir la destitución del cargo. No obstante, la ley otorga incentivos por este servicio. Todo jurado tiene derecho a un día de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación, presentando el formulario E-18 que le entregará el delegado de puesto al finalizar su labor.

La transparencia del proceso depende del compromiso de cada ciudadano. Al terminar el escrutinio, se permite que los testigos electorales tomen fotografías o videos del formulario E-14 para asegurar la integridad de los resultados. Ser jurado este 31 de mayo es, en palabras de la Procuraduría, una labor que fortalece la transparencia y legitima la voluntad ciudadana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

