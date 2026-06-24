Venezuela declara estado de emergencia tras dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2: esto se sabe

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia en el país vecino luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos. Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños. "Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez -su hermano-, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.



De igual forma, Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra. La mandataria encargada también anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como todas aquellas actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales".

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La mandataria encargada llamó a mantener la unión "para salvar vidas" y señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, la capital venezolana, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos. También indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico. En el país fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

Los dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.



Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego del terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.



El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción, sin precisar la cantidad. "Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

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Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver. En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

Los terremotos se sintieron de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas. "Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

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Cabello, además, pidió este miércoles a la ciudadanía "máxima prudencia". "Es máxima prudencia, máxima conciencia y bueno entender la situación que estamos viviendo en este momento", recomendó el funcionario en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello llamó a que la gente entienda "que no puede estar en la casa", que "no puede estar en los edificios" y señaló que "no deben exponerse". "Salir a la calle, esperar en la calle con tranquilidad y cualquier situación reportarla a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional", agregó el funcionario, quien recomendó "alejarse de los edificios, alejarse de las estructuras, alejarse de los árboles grandes".

El primer sismo se sintió incluso en la capital colombiana, en Bogotá, donde las lámparas se balancearon, sonaron las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución. La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó, sin embargo, que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

Varios países se han solidarizado con Venezuela. Los gobiernos de Bolivia, El Salvador, México, Chile y Perú han manifestado que están dispuestos a enviar ayuda y rescatistas.

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En el mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria encargada expresó su agradecimiento a Estados Unidos, Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que "se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo".

La Embajada estadounidense en Caracas dijo en redes sociales que sigue "de cerca las consecuencias" y recomendó evitar las zonas afectadas, no entrar en edificios dañados, mantenerse informado a través de los medios locales y buscar un refugio seguro.

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