Comparación de resultados del preconteo y el escrutinio en 10 ciudades: ¿con cuántos votos quedaron?

Con el escrutinio de los jueces ya terminado, que es la primera etapa de tres fases del escrutinio, Noticias Caracol hizo el ejercicio de comparar esos resultados con los del preconteo para ver las diferencias en diez ciudades de Colombia. Este ejercicio se hace tomando los datos del preconteo y el de las actas que están publicadas del formulario E-26, que son los resultados ya confirmados por lo jueces y notarios en el escrutinio, que significa validar y certificar los votos.



Comparación de preconteo y escrutinio en Cali

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por ejemplo, la diferencia entre preconteo y escrutinio es mínima, teniendo en cuenta que en el preconteo el excandidato Iván Cepeda sacó 682.166 votos y en el primer escrutinio fue de 682.149 votos, lo que significa que el aspirante del Pacto Histórico redujo -17 votos. Por su parte, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, obtuvo en el preconteo 443.047 votos y tras la primera etapa del escrutinio 442.952 votos, lo que quiere decir que redujo su votación -122 sufragios.



Comparación de preconteo y escrutinio en Barranquilla

En Barranquilla, Atlántico, el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se quedó en el preconteo con 375.178 votos y tras la primera etapa del escrutinio sumó 48 votos, por lo que obtuvo 375.226 sufragios. De la Espriella en la capital de Atlántico tuvo 209.652 votos y finalizada la primera etapa del escrutinio se quedó con 309.640 votos, lo que quiere decir que su votación redujo -12 votos.



Comparación de preconteo y escrutinio en Bucaramanga

En la ciudad de Bucaramanga, Santander, Iván Cepeda sacó en el preconteo 117.895 votos y tras la primera etapa del escrutinio se quedó con 117.889, lo cual quiere decir que redujo -6 votos. Abelardo de la Espriella, en el preconteo, se quedó en Bucaramanga con 229.851 votos y tras el primer escrutinio restó 2 votos, lo que lo dejó con 229.849.



Comparación de preconteo y escrutinio en Cartagena

Pasando a Cartagena, Bolívar, el excandidato Cepeda se quedó en el preconteo con 324.123 votos y después del primer escrutinio sumó 60 votos, lo que en total le da 324.123 votos. En la capital de Bolívar, Abelardo de la Espriella sacó en el preconteo 166.049 votos y tras la primera etapa del escrutinio se quedó con 166.182 votos, sumando 133 a su favor.



Comparación de preconteo y escrutinio en Popayán

En Popayán, Cauca, Cepeda obtuvo en el preconteo 128.296 votos y finalizada la primera etapa del escrutinio se quedó con 128.299 votos, sumando 3 sufragios a su favor. En esta ciudad, De la Espriella sacó en el preconteo 66.470 votos y solo se le sumó un voto tras la primera etapa del escrutinio, quedando así con 66.471 votos.



Comparación de preconteo y escrutinio en Pasto

En la ciudad de Pasto, Nariño, Iván Cepeda se quedó con 175.744 votos tras el preconteo. Después de la primera etapa del escrutinio, el excandidato del oficialismo se quedó con 175.880 votos, sumando a su favor 136 votos. En la capital nariñense, De la Espriella sacó en el preconteo 59.547 votos y después del primer escrutinio se le restaron -6 votos, quedado con 59.541 sufragios.



Comparación de preconteo y escrutinio en Manizales

Iván Cepeda se quedó en Manizales, Caldas, con 103.619 votos en el preconteo y después de la primera etapa del escrutinio restó -108 votos, lo que o dejó con 103.511. Abelardo de la Espriella, por su parte, sacó en esta ciudad 128.762 votos y tras el primer escrutinio quedó con 128.767 votos, sumando cinco a su favor.



Comparación de preconteo y escrutinio en Arauca

En Arauca, departamento de Arauca, Iván Cepeda sacó 9.519 votos y tras el primer escrutinio se quedó con 9.459 votos, lo que se traduce en -60. En la capital araucana, De la Espriella sacó 27.887 en el preconteo y después de la primera etapa del escrutinio quedó con 27.884, restando -2 sufragios.



Comparación de preconteo y escrutinio en Ibagué

Pasando a Ibagué, Tolima, Cepeda obtuvo en el preconteo 139.933 votos y después de la primera etapa del escrutinio restó -7 sufragios, lo que lo dejó con 139.926 votos. En la capital tolimense, 176.469 votos sacó Abelardo de la Espriella en el preconteo y después de a primera etapa del escrutinio sumó 107 votos, lo que lo dejó con 176.576 sufragios.



Comparación de preconteo y escrutinio en Tunja

Finalmente, en Tunja, Boyacá, el excandidato oficialista se quedó, en el preconteo, con 57.709 votos y finalizado el primer escrutinio sumó 34 votos, para un total de 57.743. Por su parte, De la Espriella sacó en Tunja 47.609 votos en el preconteo y después de la primera etapa del escrutinio quedó con 2 votos más; es decir, 47.611 votos a su favor.

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Sumando estas diez ciudades, el excandidato Iván Cepeda, en el preconteo se quedó con 2.144.182 votos y después de la primera etapa del escrutinio sumó 83 sufragios, lo que lo dejó en estas diez capitales con 2.144.265 votos. Abelardo de la Espriella en estas diez ciudades se quedó con 1.655.343 votos y después del primer escrutinio sumó 103 votos, lo que lo dejó en estas capitales con 1.655.446 votos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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