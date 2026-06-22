Los mensajes de Abelardo de la Espriella a Petro y a Cepeda tras ganar la segunda vuelta

Tras ganar en la segunda vuelta, el presidente electo Abelardo de la Espriella se dirigió a los colombianos desde el monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, capital del Atlántico. En su discurso, aseguró que Iván Cepeda, quien resultó en segundo lugar en las elecciones, tendrá "todas las garantías" para realizar oposición al Gobierno. Asimismo, se dirigió al actual mandatario Gustavo Petro, e hizo un llamado a respetar "la voluntad del pueblo".

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"Al senador electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas las garantías para ejercer la oposición siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro, ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, doctor Cepeda (...) al señor Petro y a su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño", aseguró en el discurso.

En ese sentido, De la Espriella dijo que "al desconocer el veredicto de las urnas están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí libremente en las urnas y en democracia (...) Respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición".



El presidente electo también se dirigió a las personas que no votaron por él en segunda vuelta, y dijo: "Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos aún serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas".



¿Cómo quedó el resultado de la segunda vuelta presidencial?

Con el 99,99 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) de Cepeda, del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos fue de 50.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. La jornada, además, estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59 % del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.



Tras el proceso del preconteo realizado por los jurados de votación, sigue el escrutinio, realizado por jueces y notarios en los próximos días, donde se certificarán los resultados. El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a la tranquilidad: Se han cerrado las urnas. Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de manera masiva y ejemplar (...) En esta oportunidad se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión del proceso electoral".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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