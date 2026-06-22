Ministro de Defensa entregó balance de orden público tras la jornada electoral: "Reportamos calma"

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde Abelardo de la Espriella fue escogido como el presidente electo para los próximos 4 años, se presentaron algunas manifestaciones principalmente en Bogotá, Cali y Buga. Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance en Noticias Caracol sobre las protestas que se presentaron después de la jornada electoral del domingo 21 de junio y aseguró que las alteraciones de orden público fueron atendidas por autoridades.

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"Posterior al cierre de la jornada, hubo manifestaciones de todo tipo, hubo concentraciones; en dos regiones: Bogotá y Valle del Cauca, hubo unas concentraciones que se salieron, digamos, incluso de lo que promueve cada campaña", comenzó diciendo Sánchez. Además, el funcionario explicó que, aunque la jornada democrática transcurrió sin mayores inconvenientes, algunas concentraciones derivaron en hechos que requirieron la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

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Según indicó, en esos lugares algunas personas protagonizaron acciones contra diferentes sectores de las ciudades, lo que obligó a la actuación de las autoridades. "Fueron personas que optaron por atacar algunos sectores y fue necesario la intervención del UNDMO", señaló, precisando que se realizaron dos intervenciones en Bogotá y otras dos en el Valle del Cauca, específicamente en Cali y Buga.



"Hacia alrededor de la medianoche ya se tranquilizó todo y en este momento reportamos calma", manifestó. Asimismo, indicó que las autoridades continúan monitoreando posibles concentraciones durante los próximos días, aunque esperan que se desarrollen de manera pacífica.

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló en Mañanas Blu sobre el balance de la jornada electoral en la capital del Valle del Cauca y los hechos de orden público que se registraron en la ciudad en horas de la noche: "Anoche capturamos a dos inicialmente. Aparentemente ya tenemos a dos más. Estoy esperando que me confirmen", indicó. "Desde anoche mismo, anunciamos una bolsa de recompensas por 200 millones de pesos y esperamos en las próximas horas estar publicando fotos y afiches de las personas que estamos buscando", agregó el funcionario. Sin embargo, también resaltó que, a nivel general, "Cali estuvo en paz".



Fuerza pública se prepara para el empalme con el nuevo gobierno

Otro de los temas abordados por el jefe de la cartera de Defensa fue el inicio de la transición entre el actual Gobierno y la administración que asumirá el próximo 7 de agosto bajo el liderazgo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Sánchez aseguró que la fuerza pública está lista para adelantar un proceso de empalme institucional y entregar toda la información requerida por el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa.

"Hay absolutamente toda la disposición. Estábamos listos para el candidato que fuera elegido recibirlo y cumplir esa misión constitucional y apegados también a la ley", afirmó. Además, destacó el carácter institucional de las Fuerzas Militares y de Policía, señalando que su compromiso es con la Constitución y con el presidente elegido democráticamente por los colombianos.

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"Recibe una fuerza pública que es la garantía también de la democracia. Ustedes lo observaron en estas elecciones, una fuerza pública que obedece al presidente de la República, que lo está haciendo al actual presidente y así lo hará hasta el día 7 de agosto y a partir de esa fecha pues lo hará al siguiente presidente", expresó.



¿Qué incluirá el proceso de empalme presidencial?

Durante la entrevista, Sánchez indicó que el proceso de transición incluirá la entrega de información relacionada con las capacidades operacionales de la fuerza pública, así como los avances alcanzados durante la actual administración. "Estaremos dispuestos a entregarle absolutamente todo, hacer un empalme muy profesional. La fuerza pública es de todos los colombianos", sostuvo.

"Esperamos darle todas las herramientas, toda la información necesaria, todos los avances que hemos tenido en fortalecimiento de capacidades aéreas, terrestres, navales, en el fortalecimiento de la industria militar, pero también informándole los retos que tenemos frente a las economías criminales", indicó. De acuerdo con Sánchez, la lucha contra estas estructuras requiere una estrategia con medidas dirigidas a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales.

"Si bien es cierto, hemos neutralizado durante este gobierno 16.000 integrantes de estos grupos criminales, ejecutando 24 bombardeos, combatiendo cada 20 horas, se requiere también focalizar en esas economías ilegales una acción integral para solucionar un problema que lleva décadas", concluyó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co