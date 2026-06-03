Oviedo dice que la mayoría de colombianos sabe qué va a hacer en segunda vuelta y lo va a respetar

Juan Daniel Oviedo se pronunció a través de redes sociales para expresar cuál es su posición de cara a la segunda vuelta en la que los colombianos decidirán si eligen a Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia. (Lea también: Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta: “Los resultados se debaten entre los extremos populistas”)

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El excandidato a la vicepresidencia fue claro en decir que “comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro”.



¿Apoyará a alguno de los dos candidatos?

El exdirector del Dane expresó que en la primera vuelta los resultados fueron “contundentes” porque “nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó”, refiriéndose a la Gran Consulta por Colombia.

Lamentó que “millones de colombianos no consideran viable (su alternativa). Eso hay que reconocerlo”.



No expresó su apoyo a ninguno de los dos candidatos y consideró que “la mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso”.



Adicional a eso, instó a Cepeda y a De la Espriella a tener un debate. “Lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates”, expresó. (Lea también: Paloma Valencia invita a Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López a tomarse un café)

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Añadió que “como colombiano, lo que espero es que se respete la democracia” y por eso su “causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos. Y cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos”.

Sin dar nombres, fue enfático en decir que “hay cosas que sí tengo claras: este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”.



Mauricio Lizcano no apoyará a ningún candidato

El excandidato presidencial dijo en Noticias Caracol que “no nos vamos ni con el uno ni con el otro”, asegurando que “tanto De la Espriella como Cepeda tienen al país al borde de una guerra civil política”.

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“Hay que recordarles a esos candidatos que ellos no sacaron todos los votos. Hay 4 o 5 millones de personas que no confiaron en ellos, y que ellos no crean que tienen todo el país”, dijo.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL