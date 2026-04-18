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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a medirse en un debate presidencial

Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a medirse en un debate presidencial

Desde un evento en Fusagasugá, en Cundinamarca, el candidato del Pacto Histórico afirmó que "llegó el debate ahora sí". "Debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social", agregó.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Colprensa

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, retó este sábado a sus contendores Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a medirse en un debate de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, el 31 de mayo. Desde un evento público en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, Cepeda afirmó que "llegó el debate ahora sí" y esbozó lo que él espera sea el centro de ese encuentro.

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"Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social", dijo Cepeda, quien no mencionó a los demás candidatos que buscan llegar a la Casa Nariño. "Como lo he dicho, mi debate no es con el centro político, muchos de cuyos más representativos sectores ya se encuentran de nuestro lado en la alianza por la vida", detalló, y mencionó al Partido Verde y los otros sectores políticos que ya se sumaron a su campaña.

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"Mi debate, nuestro debate, es con la extrema derecha, que representa la más retrógrada visión del mundo, la que busca sacrificar a los seres humanos, sus derechos y su dignidad por las ganancias y el dinero", sentenció Cepeda, en un evento político que adelantó en ese municipio.

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