Al menos 7 personas murieron en Tumaco, Nariño, tras una fuerte explosión: esto se sabe

En la mañana de este viernes, las autoridades en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, reportaron una explosión que dejó al menos siete personas muertas.
Noticias Caracol conoció que la explosión se habría presentado en la noche del jueves dentro de un laboratorio para el procesamiento de alcaloides.
Organismos de socorro permanecen en el corregimiento de Llorente para realizar las investigaciones correspondientes que permitan establecer las causas de esta explosión.
Gobernador de Nariño descarta que explosión en Tumaco se deba a conflicto armado
Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento de Nariño, dio detalles sobre lo ocurrido y descartó que estos hechos tengan que ver con un ataque terrorista por parte de algún grupo armado: “Lamentamos la muerte de estas personas y esto es materia de investigación. Se sabe la cifra de siete muertos en esas circunstancias que no tienen que ver nada con un hecho del conflicto armado. Hay más de ocho heridos”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
