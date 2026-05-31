Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta: “Los resultados se debaten entre los extremos populistas”

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se pronunció luego de conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial y tras el anuncio de la candidata de respaldar a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.



Las declaraciones se produjeron después de que Abelardo de la Espriella se consolidara como el candidato más votado de la jornada electoral al superar los 10 millones de sufragios, según los resultados preliminares del preconteo con el 99 % de las mesas informadas.

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Durante su intervención, Oviedo aclaró que la decisión anunciada por Paloma Valencia corresponde a una posición personal de la candidata y señaló que él tomará una determinación propia junto con su equipo político en los próximos días.

Al referirse al resultado de la elección, Oviedo manifestó su solidaridad con Paloma Valencia y con quienes respaldaron la denominada Gran Consulta por Colombia.



"Mi solidaridad con ella, porque ella contaba con el respaldo de la votación, alrededor de una gran consulta por Colombia de más de 5.860.000 personas que apostaron el 8 de marzo a esta suma entre distintos", afirmó.



Asimismo, señaló que el resultado electoral debe ser interpretado políticamente y sostuvo que los ciudadanos enviaron un mensaje a través de las urnas.

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"Es importante entender que hoy el mensaje político de esta votación tal vez debe ser interpretado, que el país, Colombia, no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, que quiere un presente, y eso hay que valorarlo", expresó.

"Me duele como colombiano"

Uno de los apartes centrales de su declaración estuvo relacionado con los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

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Oviedo aseguró que el escenario electoral que dejó la primera vuelta le genera preocupación.

"Hoy me duele, como colombiano, que los resultados de estas elecciones se debatan entre los extremos populistas, que nos distraen y que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país", manifestó.

En ese sentido, indicó que la posición que asumirá frente a la segunda vuelta será analizada junto con su equipo de trabajo y otros integrantes de la Gran Consulta por Colombia.

"Requiere una decisión seria y madura que vamos a tomar con mi equipo de trabajo, que vamos a tomar en las conversaciones con los demás miembros de la Gran Consulta por Colombia", señaló.

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¿Cuándo tomará una decisión?

Durante la entrevista, Oviedo indicó que dará a conocer oficialmente su postura frente a la segunda vuelta el próximo 3 de junio.

"Esta es una decisión seria, que debo asumir como líder político del centro que quiero ser, de forma responsable, y la estaremos hablando y comunicando al país el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana", afirmó.

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También aseguró que continuará desarrollando su proyecto político en Bogotá. "Lo más importante que quiero dejar en este mensaje es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos, y aquí seguiremos", dijo.

Diferencias frente al respaldo anunciado por Paloma Valencia

Consultado sobre el apoyo expresado por Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella, Oviedo sostuvo que cada uno de los integrantes de la coalición debe asumir su propia posición política frente al nuevo escenario electoral.

"Yo creo que ella, como líder del Centro Democrático, toma sus decisiones, así como yo, como líder de un movimiento político emergente del centro, tomaré las mías", indicó.

Finalmente, insistió en que el país enfrenta una elección entre dos proyectos políticos frente a los cuales mantiene cuestionamientos. "Tenemos que darnos cuenta que el país se debate entre los extremos populistas", concluyó.

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La posición definitiva de Oviedo frente a la segunda vuelta presidencial será anunciada, según indicó, el próximo 3 de junio.

#ColombiaDecide2026 | "La homofobia y el machismo no dejaron brillar una luz en el camino": Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se refirió a los resultados electorales de la primera vuelta presidencial.



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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co