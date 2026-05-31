En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
CONSULTE LUGAR DE VOTACIÓN
VANESSA PULGARÍN
PSG CAMPEÓN
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

La candidata Valencia, que concentró casi el 7 % del total de los votos, se pronunció tras el cierre de las urnas.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Colprensa

Entre arengas que gritaban su nombre, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ingresó al hotel GHT después de haber obtenido más de 1’600.000 votos (según el boletín 27, con el 99,81 % de las mesas informadas). Valencia concentró casi el 7 % del total de los votos junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quien la acompañó en su discurso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De entrada, la candidata presidencial anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella al decir que “de manera personal” votará por el abogado. “A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Paloma Valencia al felicitar a De La Espriella por lo que catalogó como una “impresionante victoria”.

Últimas Noticias

Elecciones en Colombia: voto en blanco supera a seis candidatos y supera los 400.000 sufragios
Elecciones Colombia

Elecciones en Colombia: voto en blanco vence a seis candidatos y supera los 400.000 sufragios

Sergio Fajardo
Elecciones Colombia

Sergio Fajardo habla tras su derrota en las elecciones presidenciales: "No nos vamos a resignar"

“Este voto representa que los colombianos no caerá en las manos del comunismo”, declaró Valencia.

En esa línea, la congresista invito a derrotar a Cepeda para derrotar la continuaudad y a estar firmes “al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y del cuidado de los más pobres”.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad