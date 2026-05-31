Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

Entre arengas que gritaban su nombre, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ingresó al hotel GHT después de haber obtenido más de 1’600.000 votos (según el boletín 27, con el 99,81 % de las mesas informadas). Valencia concentró casi el 7 % del total de los votos junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quien la acompañó en su discurso.
De entrada, la candidata presidencial anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella al decir que “de manera personal” votará por el abogado. “A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Paloma Valencia al felicitar a De La Espriella por lo que catalogó como una “impresionante victoria”.
“Este voto representa que los colombianos no caerá en las manos del comunismo”, declaró Valencia.
En esa línea, la congresista invito a derrotar a Cepeda para derrotar la continuaudad y a estar firmes “al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y del cuidado de los más pobres”.
