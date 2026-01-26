María Fernanda Cabal dejaría el Centro Democrático, según carta de su esposo José Félix Lafaurie

En una extensa carta, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, manifestó la decisión, junto con su esposa, María Fernanda Cabal, de dejar el Centro Democrático tras ciertos desacuerdos con las directivas de esa colectividad y la manera con la cual se eligió a la precandidata de cara a las elecciones presidenciales.

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”, señaló Lafaurie, quien agregó: “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral”.

#LOÚLTIMO | María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático, así lo dio a conocer en una carta firmada por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de la senadora y exprecandidata presidencial.



Noticia en desarrollo…