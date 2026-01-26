En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
PAPA PITUFO
ZULMA GUZMÁN
CONCIERTO BAD BUNNY
VENEZUELA
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / María Fernanda Cabal dejaría el Centro Democrático, según carta de su esposo José Félix Lafaurie

María Fernanda Cabal dejaría el Centro Democrático, según carta de su esposo José Félix Lafaurie

De acuerdo con Lafaurie, hay situaciones dentro del partido por las cuales no quieren continuar en el CD y sienten que ya no tienen espacio. Indicó que Cabal buscaría formar su propia agrupación política.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
María Fernanda Cabal.
María Fernanda Cabal.
Colprensa

En una extensa carta, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, manifestó la decisión, junto con su esposa, María Fernanda Cabal, de dejar el Centro Democrático tras ciertos desacuerdos con las directivas de esa colectividad y la manera con la cual se eligió a la precandidata de cara a las elecciones presidenciales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”, señaló Lafaurie, quien agregó: “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral”.

Últimas Noticias

  1. Sergio Fajardo.
    Sergio Fajardo.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Sergio Fajardo sobre una tercera consulta presidencial: "Estoy considerando todas las posibilidades"

  2. Gustavo Petro y Daniel Noboa.
    Gustavo Petro y Daniel Noboa.
    AFP
    POLÍTICA

    Petro plantea hablar con Ecuador en medio de tensión comercial: "Cuando quiera nos reunimos"

Publicidad

Noticia en desarrollo…

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

María Fernanda Cabal

Centro Democrático

Publicidad

Publicidad

Publicidad