Choque entre Petro y Fajardo luego de las revelaciones de Angie Rodríguez

Las revelaciones de Angie Rodríguez sobre presuntas irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro han causado revuelo en la política colombiana y han hecho eco en las candidaturas a la Presidencia. De hecho, en la noche de este jueves el mandatario tuvo un choque con Sergio Fajardo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

En una primera reacción desde las declaraciones de Angie Rodríguez, el presidente Petro señaló que se “han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan”. Sobre este punto, manifestó que “no hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”. Y prosiguió: “Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”.



A esta respuesta reaccionó el candidato Sergio Fajardo, quien le escribió que “a Colombia no le interesan sus peripecias sexuales, presidente Petro” y añadió que “basta de cortinas de humo”. Finalmente, sumó un encomillado con la frase: “Es la corrupción, estúpido”.



De inmediato, el presidente Petro le respondió a Fajardo y le pidió respeto. “Su desespero electoral no le da para insultarme, eso no es propio de un profesor que, al menos, lee. Si hablo de esto, y lo explico bien en mi trino, es porque los periodistas no tienen derecho alguno a meterse en la intimidad de las personas incluido usted”.

Publicidad

En la respuesta de Petro también añadió que tiene derecho a decir si son falsos los prejuicios sobre sus relaciones sentimentales. “Decidí hacerlo porque esos prejuicios periodísticos afectan a personas ajenas a mí. No considero eso estúpido como no considero estúpido callarse”, anotó.

(Le recomendamos: Angie Rodríguez habló de Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y el "juego por poder" en Casa de Nariño)



Las revelaciones de Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha de Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, reveló que en el Gobierno Petro hay un juego de poder en el que se mezclan la corrupción e intentos de manipulación al presidente colombiano por parte de personas de su entorno para influir en sus decisiones.

Publicidad

La funcionaria dijo que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario. "Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo", señaló.

Igualmente manifestó que hay una "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque además la han espiado y amenazado.

"Esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan, o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe", dijo en referencia al asesinato el año pasado de ese senador y precandidato presidencial de derecha.

Angie Rodríguez. Colprensa

Habló de engaños al presidente

Rodríguez indicó además que Petro es engañado por miembros de su equipo que lo tienen "aislado" y le llevan chismes que incluso causaron la destitución del director de la Policía hace unos meses.

Publicidad

"Al presidente lo tienen engañado (...) Son muchas personas detrás de esto, que llevan cuentos, chismes, calumnias; han sacado (del Gobierno) a un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira, eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información", dijo Rodríguez.

La funcionaria señaló al jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, de quien dijo que tiene "aislado" al presidente, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con quien está enfrentada desde hace meses, y los responsabilizó de una campaña de odio en su contra.

Publicidad

"Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre", aseguró.

NOTICIAS CARACOL