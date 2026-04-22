Angie Rodríguez habló de Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y el "juego por poder" en Casa de Nariño

Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y cercana al presidente Gustavo Petro, reveló en entrevista con la revista Semana supuestos actos de otros funcionarios del Gobierno para sacarla del cargo.

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En la actualidad, Rodríguez es la gerente del Fondo de Adaptación y en la entrevista habló sobre Carlos Carrillo, director de la UNGRD; la polémica Juliana Guerrero y su relación con el presidente Petro. Además, señaló que teme por su vida.

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En la entrevista, mencionó que Carlos Carrillo tiene una campaña de odio en su contra, señalando que “tenía, o tiene, un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”. Y añadió: “Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”.



Además, nombró a Raúl Moreno, de quien dijo que había llevado a la jefatura de despacho presidencial y que sabía que era amigo de Carrillo. “Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”. También aseguró que tiene conocimiento de que en la entidad pagaban dinero para que entregaran información de ella.



Las revelaciones de Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero

En las revelaciones en Semana, Angie Rodríguez manifestó -por otro lado- que en su rol como directora del Dapre se dio cuenta de las irregularidades con Juliana Guerrero. “Cuando me dicen hay que publicar la hoja de vida, sabía que ella no iba a pasar los filtros porque no era profesional”, anotó. Posteriormente, contó que la polémica funcionaria llegó con los títulos y que ella, como tenía experiencia en temas de talento humano, sospechó que eran falsos.

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Resaltó, sin entrar en detalles, que le informó sobre la situación al presidente Petro. Sobre la misma Juliana Guerrero añadió que “es la que maneja el poder en varias entidades”, agregando que si bien “no tiene ningún cargo, pero es la que maneja el poder en varias entidades”.

#LOÚLTIMO | En entrevista con la revista Semana, Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación, destapó presuntas irregularidades al interior del Gobierno de Gustavo Petro. Habló sobre Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y dijo que teme por su vida.



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“Sin ningún escrúpulo tienen el descaro de ir a las entidades a decir a quien se contrata y a quién no”, manifestó en Semana. De hecho, aseveró que son las hermanas Guerrero quienes manejan el Fondo Colombia en Paz y el Dapre. “Por eso querían sacarme para tener el control del Dapre... ellos tienen un delirio por el poder y la plata”.

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Y ahondó que hay que ponerle ojo a la Universidad industrial del César porque “todo lo que ella toca, es algo que huele feo”. “De todas las personas la más mala es ella. Ella es la que se mueve en las sombras del poder”, dijo en Semana.

En otro de los apartes de la entrevista, Rodríguez habló de un supuesto daño moral hacia Francia Márquez a través de Juliana Guerrero, quien supuestamente “envenenaba” para que la sacaran como vicepresidenta. “Ella quería quedarse con el ministerio de la Igualdad”, anotó. Apuntó que Guerrero, supuestamente, se hizo un nombre en el Gobierno para que le tuvieran temor. “Me decía que ella era amiga (del Eln), que tenía buena relación. Entonces cuando las personas escuchan eso, piensan dos veces antes de actuar en contra de ella”, señaló la directora del Fondo de Adaptación.

Por otro lado, Rodríguez comentó cómo empezó a distanciarse del presidente Petro: “A él comienzan a meterle cuentos, temas para distraerlo, alejarlo de las personas; le decían que yo era la reina del fentanilo, contrabandista y que manejaba el puerto de Buenaventura”. En sus revelaciones agregó que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

En el diálogo con el mencionado medio de comunicación, señaló que teme por su vida y que Augusto Rodríguez, director de la UNP, no le ha garantizado su seguridad. “Debo señalar que no tengo ninguna intención de suicidarme, ni mucho menos. Con ellos no puedo esperar nada bueno”, dijo haciendo referencia a quienes la quieren sacar.

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