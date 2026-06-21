Resultados elecciones presidenciales del 21 de junio en Bogotá: así votó la capital de Colombia

Este domingo, Colombia eligió al próximo presidente de la República que estará en ese cargo para el período 2026-2030. El candidato Abelardo de la Espriella, avalado por el movimiento Defensores de la Patria, sobrepasó a Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, con cerca de 246.238 votos de diferencia, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el 99,77 % de las mesas informadas.



¿Cómo votó Bogotá en las elecciones presidenciales del 21 de junio?

En Bogotá, la ciudad con mayor número de ciudadanos habilitados para votar, el candidato más votado fue Iván Cepeda. El aspirante del Pacto Histórico logró 2.235.514 votos, que representa el 52,47 %, esto de acuerdo con el preconteo y el 100 % de las mesas informadas en la capital. Por su parte, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo 1.933.243 votos, lo que equivale al 45,37 %.



¿Cuál fue la diferencia respecto a la primera vuelta?

El candidato Iván Cepeda logró 1.706.249 votos en Bogotá en primera vuelta, según los datos de preconteo. Esto representó el 41,67 %. Su crecimiento en la ciudad para la segunda vuelta fue de 529.265.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella logró 1.543.517 en Bogotá en primera vuelta. Mientras que los datos de preconteo reflejaron un crecimiento en número de votos de 389.726.

En la primera vuelta otros resultados relevantes fueron los de los siguientes candidatos: Paloma Valencia obtuvo 372.142 votos, el 9,08 %; Sergio Fajardo 258.410, el 6,31 %; y la exalcaldesa de esa ciudad Claudia López 102.440, el 2,50 %.

