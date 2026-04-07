Sondra Macollins, candidata presidencial: ¿qué propone en materia de tecnología y economía?

La candidata presidencial Sondra Macollins avanza junto a su fórmula vicepresidencial, el abogado Leonardo Karam Helo, en la carrera política por llegar a la Casa de Nariño. La también abogada reveló en diálogo con Noticias Caracol por qué cree que sus propuestas son "diferentes" y mejores a las de sus contendientes y cómo pretende transformar el país a través de la tecnología.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Macollins resaltó que "le estoy haciendo una apuesta a la tecnología". Para la candidata son las redes sociales y los medios alternativos "la forma más eficiente de llegar a todos los colombianos". Según ella, sus propuestas con alto valor tecnológico, prometen transformar al país de manera positiva y llevarlo al siglo XXI.



¿Cuáles son las propuestas de Sondra Macollins?

La abogada aseguró que sus propuestas están enfocadas no solo en el uso de la tecnología para enfrentar los problemas del país, sino en llegar a todos los colombianos y no solo a un sector. "Yo estoy llegándole a esos millones de colombianos que no se sienten identificados con ninguna candidatura, que no se han sentido representados, que los han llamado anónimos, como me llamaron a mí los otros candidatos, que somos invisibles para los políticos tradicionales".

Una de sus propuestas más comentadas en plataformas digitales es la eliminar las gobernaciones en el país. Según la abogada, descentralizar al país y desaparecer las gobernaciones, combatirá la corrupción. "Lo que estoy proponiendo es eliminar las gobernaciones y hacer realidad las siete regiones del país para devolverle el poder a la gente y poder hacer una equilibrada participación en el tema del presupuesto y así podemos empoderar cada una de las regiones, dependiendo de las condiciones que tiene para generar mejores empleos, mejores oportunidades y que la gente reciba lo que lo que merece y lo que necesita".



De la misma forma, Macollins resaltó que quiere hacer una reestructuración judicial, pero que también cree que la tecnología es clave para combatir la corrupción. "La tecnología te permite a través de todos los controles que hay con blockchain, seguimiento y trazabilidad ejercer unos controles específicos con el tema de los presupuestos. El dinero puede ser controlado por cada colombiano".



Agregó que en ese rumbo quiere que "cada colombiano que ejerza su derecho al voto tenga la posibilidad, con su carnet de votación, descargar un aplicativo que le permita ser un guardián digital, que pueda controlar el gasto público, pueda mirar hacia dónde se fueron los recursos y pueda ser un veedor digital". Insistió en que el uso de IA debe ser responsable y llevar a un país con un sistema judicial efectivo y moderno que le dé confianza a los colombianos.



La mirada económica de Sondra Macollins

Sondra Macollins resaltó que, así como la tecnología está siendo ignorada por la política tradicional, también el e-commerce y los nuevos trabajos digitales. Resaltó que millones de colombianos hacen parte de la comunidad digital y no están siendo contemplados en la formalidad tributaria de Colombia. "Estamos hablando de 400.000 millones de dólares en una industria increíble que incluye los gamers, los creadores de contenido, la comunidad de e-commerce".

Publicidad

La candidata asegura que fijar la mirada sobre estos nuevos modelos económicos le asegurará a futuro al país un mejor modelo económico. "Mi propuesta está en generar nuevas fuentes de ingreso, incluir a los que no han sido incluidos en los modelos obsoletos del siglo XX, porque pues los políticos tradicionales no conocen cómo funciona el tema de la tecnología actual y ellos van a hacer una gran diferencia".

Por otro lado, también señaló dentro de sus propuestas quiere reestructurar la política internacional del país y generar una mejora en la política migratoria y las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. "Tenemos 3 millones de colombianos allí que viven de manera regular e irregular que hay que ayudarlos, acompañarlos. Tengo una propuesta de TPS, un estatus de protección temporal para ellos, porque además de que hacen patria desde afuera, aportan 12.000 millones de dólares al año en la economía nacional y merecen nuestra atención".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL