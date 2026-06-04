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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Suprema ratifica condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe por caso Los 12 Apóstoles

Corte Suprema ratifica condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe por caso Los 12 Apóstoles

La Sala Penal del alto tribunal confirmó la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de jun, 2026
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santiago uribe
Juicio de Santiago Uribe duró más de 10 años -
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves la condena de 28 años y tres meses de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La Sala Penal del alto tribunal confirmó así la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que Santiago Uribe fue el líder y dirigente del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, conductor de una chiva en Yarumal, en Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos.

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El caso contra el hermano del expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema el 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra.

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