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Elecciones en Colombia: Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes compren votos

Washington manifestó que también le prohibirá la entrada a ese país a quienes, en general, intenten "socavar o manipular el proceso democrático".

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Elecciones presidenciales 2026.
Elecciones presidenciales 2026.
Colprensa

El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", expresó el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.

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Landau advirtió que la Administración de Donald Trump está "monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes" con el objetivo de "salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia".

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Las palabras del subsecretario se producen después de que Trump respaldara públicamente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara ante el Congreso que su país garantizará que las elecciones colombianas sean "libres y justas".

Landau escribió que Estados Unidos está "comprometido con la protección de la democracia en Colombia" y que, como ha expresado Rubio en otras ocasiones, "una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho" y por tanto puede ser revocada.

El subsecretario suele apodarse a sí mismo como ‘El Quitavisas’ por utilizar la revocación de visados como una herramienta de presión en la política exterior de Estados Unidos.

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De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta del próximo 21 de junio contra el izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, de la misma coalición política que Cepeda, ha denunciado supuestas irregularidades en el preconteo de la primera vuelta, mientras que De la Espriella ha acusado al mandatario de llevar a cabo "la mayor compra de votos en la historia de Colombia" con la entrega de dinero público.

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EFE

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