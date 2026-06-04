Álvaro Uribe responde si se reunirá con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta

Tras los resultados de la primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los líderes de la derecha en Colombia, expresó su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Sobre este y otros temas de cara a la segunda vuelta presidencial, el ex jefe de Estado habló con Noticias Caracol.



En cuanto a lo que fue la campaña de Paloma Valencia, el expresidente dijo que “el domingo yo dije ‘perdimos’. Yo asumo la responsabilidad. Tuvimos una gran candidata, relevo generacional extraordinario que sigue con toda la vigencia, Paloma Valencia. Cumplimos la palabra, apoyamos al doctor Abelardo del Espriella, quien pasó a segunda vuelta. No queremos que Colombia sea una sucursal chavista. Vamos a votar por el doctor Abelardo, el doctor Restrepo, por la Constitución, por las libertades, por país libre, con autoridad y orden, por el emprendimiento privado, la cohesión social, un estado pequeño y transparente”.



"Habrá que hacer reuniones presenciales: Álvaro Uribe

En cuanto a si se reunirá con Abelardo de la Espriella o lo acompañará en sus discursos, Uribe mencionó que “nosotros empezamos la campaña por la segunda vuelta cuando la doctora Paloma, nuestra candidata, el domingo, anunció su voto para Abelardo del Espriella. Yo dije que cumplíamos la palabra después de que habló la doctora Paloma y empezamos la campaña. Por ejemplo, en este momento buscamos que todo el partido esté homogéneo todos los días en un tema de redes. Seguramente, habrá que hacer unas reuniones presenciales. No he hablado con el doctor De la Espriella. Cualquier conversación que tuviera con él se la diría al país con toda transparencia”.

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Uribe agregó que “en este momento estamos en este trabajo de, como es un periodo tan corto, reunirnos con las 32 direcciones del partido en todo el país y el partido está preparando unas pocas, porque no hay tiempo de más, reuniones presenciales en algunas ciudades colombianas”.



¿Qué pasaría si Gustavo Petro desconoce resultados de segunda vuelta, según Uribe?

El expresidente se refirió a un posible desconocimiento de los resultados electorales por parte del presidente Petro: “Si Petro sigue desconociendo el resultado electoral, yo digo, Colombia tiene instituciones y tiene la Constitución. Las Fuerzas Armadas dependen del jefe de Estado, mientras el jefe de Estado no les dé órdenes contra la Constitución. Entonces, primero la Constitución y segundo el derecho de los ciudadanos”.

Finalmente, el exmandatario habló sobre si los más de un millón votos de Paloma Valencia se irán con De la Espriella. Uribe mencionó que “el Centro Democrático con una gran bancada de parlamentarios jóvenes fue el primer partido de oposición en las votaciones del 8 de marzo y ahora sacamos muy pocos votos, pero las ideas se mantuvieron vigentes. Yo veo que el doctor Abelardo de la Espriella viene buscando estas ideas, agitándolas. El año pasado en junio vino, pidió entrar al partido”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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