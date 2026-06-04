José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, habló sobre retiro de constituyente

Este jueves se informó oficialmente la decisión de no continuar con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La medida se dio a conocer luego de una reunión de dos horas en la que participaron el presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino y los 14 integrantes del comité promotor de la iniciativa. El propósito del encuentro fue evaluar si la propuesta resultaba útil para el actual panorama político y para la campaña de Iván Cepeda, considerando que el tema se había integrado a la contienda electoral.



Tras el análisis, el ministro Sanguino afirmó que el Gobierno y el comité coincidieron en que no es conveniente que la iniciativa siga formando parte del debate o que llegue a distorsionar las decisiones que los ciudadanos deben tomar en las urnas. Asimismo, el Gobierno señaló que la insistencia en la constituyente podría generar retrasos en el trámite de otros proyectos que se encuentran actualmente en el Congreso de la República. Por su parte, el comité promotor anunció que detendrá la recolección de firmas para centrarse en la búsqueda de consensos sociales y en la defensa de la democracia.



Fórmula de Abelardo de la Espriella habló sobre proyecto de constituyente

Frente a este anuncio, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, manifestó su desacuerdo y señaló que la decisión responde a intereses netamente electorales. Restrepo sostuvo que el cambio de postura no es un hecho aislado, sino una táctica política. “Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes”, afirmó el candidato durante su intervención.



Restrepo fundamentó su desconfianza recordando compromisos anteriores del jefe de Estado en relación con este mismo tema. “Petro en su momento también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Luego, esto va a suceder exactamente lo mismo con Cepeda”, aseguró. Según su análisis, el retiro del proyecto se debe a que la propuesta no obtuvo los resultados esperados en el actual proceso electoral.

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El candidato vicepresidencial también se refirió a lo que considera una amenaza persistente para el marco legal del país. Según Restrepo, aunque se retire el proyecto de ley, las intenciones de fondo del gobierno y sus aliados no han variado. “En esencia los ataques a la Constitución siguen siendo vigentes porque es que el gobierno de Petro y la convicción de Cepeda siguen por la línea de más autoritarismo, de romper los pesos y contrapesos de la democracia, de atacar las libertades —incluida la libertad de prensa—, de enfrentar la iniciativa privada y el sector empresarial”, detalló.

Restrepo añadió que las acciones contra la estructura del Estado han sido constantes durante la actual administración. “Sigue exactamente el mismo camino, sea que sigan o no sigan en la propuesta constituyente; los ataques a la institucionalidad han sido recurrentes en este gobierno”, sostuvo. También expresó dudas sobre la política de paz del oficialismo, indicando que “ese proceso de paz total sigue vigente porque hasta el propio Cepeda ha señalado que va a continuar en ese camino y eso no es creíble. No somos inocentes”.



Por otro lado, el candidato Iván Cepeda calificó la decisión del comité promotor como un acto de madurez política y anunció que se sumará a una propuesta junto a Aida Quilqué para construir un Gran Acuerdo Nacional que permita tramitar las reformas sociales. Cepeda afirmó que la ciudadanía actual es más consciente y decidida respecto al futuro del país.



Para formalizar la cancelación de la iniciativa, el comité promotor debe dirigirse a la Registraduría Nacional para retirar el borrador del proyecto. Hasta la fecha, el proceso de recolección de firmas había alcanzado los 2 millones de apoyos, de los 2.600.000 que la autoridad electoral exigía para que la propuesta pudiera seguir su curso hacia el Legislativo.

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