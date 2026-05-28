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Sondra Macollins

Abogada y candidata presidencial para las elecciones de 2026 en Colombia.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Elecciones Colombia

Encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,6%; Abelardo De La Espriella 31,6%; Paloma Valencia 14,0%

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candidatos debate presidencial
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Debate presidencial de Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Santiago Botero

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo
Elecciones Colombia

Resultados de encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,3%; De la Espriella 21,5%; Paloma Valencia 19,8%

Sondra Macollins
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Sondra Macollins, candidata presidencial: ¿qué propone en materia de tecnología y economía?

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