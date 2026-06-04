CNE declara oficialmente los resultados de primera vuelta: reclamaciones no superan el 0,7%

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, con menos del 0,7% de reclamaciones por parte de organizaciones políticas, "culminó el proceso de consolidación, verificación y declaración oficial de los resultados de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, celebradas el pasado 31 de mayo de 2026".

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El organismo electoral indicó que el proceso se desarrolló con plena regularidad institucional. El escrutinio alcanzó el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional, y la tasa de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %. "Con el 100 % del preconteo reportado, han sido declarados oficialmente los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026: Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con el 43,73 % de los votos, e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), con el 40,91 %, toda vez que ninguno alcanzó la mayoría absoluta requerida por la Constitución Política".

“Quiero agradecer profundamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fuerza Pública, a las Gobernaciones y Alcaldías, pero especialmente a las y los ciudadanos colombianos residentes dentro y fuera del país por acudir a las urnas con respeto, compromiso y esperanza. Gracias por entender que cada voto es una voz que construye nuestra identidad como nación”, aseguró el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente del CNE.



La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, por otro lado, adoptó una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. Esto con el propósito "de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático" y permitir "una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes".



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