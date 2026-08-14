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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Ellos son los embajadores declarados insubsistentes por el gobierno de Abelardo de la Espriella

Ellos son los embajadores declarados insubsistentes por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella informó que se trata de embajadores del anterior mandato que no habían renunciado.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Afp

Por medio de un comunicado, el gobierno de Abelardo de la Espriella informó que declaró insubsistente a cinco embajadores del anterior gobierno de Gustavo Petro que no habían renunciado. "Estos cambios hacen parte del ejercicio regular de las facultades presidenciales y responden al propósito de asegurar que la política exterior sea ejecutada con unidad, coherencia institucional y plena defensa de los intereses nacionales", aseguró el documento.

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El Gobierno nacional añadió que esta situación hace parte de la transición institucional que acompaña el inicio de un nuevo mandato. "La mayoría de los embajadores de Colombia en el exterior presentó su renuncia protocolaria y puso sus cargos a disposición del presidente de la República. No obstante, cinco embajadores no presentaron su renuncia protocolaria", aseguró.

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En consecuencia, el Presidente de la República Abelardo De La Espriella, "en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales", dispuso declarar insubsistentes los siguientes nombramientos:

  • Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia.
  • Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití.
  • Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía.
  • Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay.
  • William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.

El Gobierno de De la Espriella añadió que los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite. Asimismo, "el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que coordinará la transición en cada misión y garantizará la continuidad de la representación diplomática de Colombia".

Cabe resaltar que el gobierno ha nombrado a algunos de los embajadores de su mandato en distintos países y organizaciones. Por ejemplo, antes de su posesión presidencial anunció que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía será el próximo embajador en España, y que el empresario Jorge Jaller encabezará la misión diplomática en Venezuela. Por otro lado, Mauricio Gaona será el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Colombia entra al Escudo de las Américas de EE. UU.

El Ministerio de Defensa informó que Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Esta iniciativa, creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a nivel continental el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

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La sede de este Escudo será Medellín. El presidente De la Espriella resaltó que la capital antioqueña es "la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado", y porque desde esa zona y su área metropolitana "salen la mayoría de órdenes" al resto del país. "Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde", agregó.

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