Exfiscal Barbosa niega reunión con Benedetti: “Nunca me interesó tener relaciones con ese gobierno”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre los audios que la canciller Laura Sarabia entregó a la Fiscalía General de la Nación en los que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, decía haber hablado con él cuando dirigía el ente investigador, en 2023.

Según la grabación, Benedetti decía: “Con el número uno (Francisco Barbosa), y con (Gabriel) Jaimes, me dijeron que no pasaba un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

“Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Armando Benedetti”

Frente a esta versión, Barbosa dijo en Noticias Caracol “que no me reuní con ningún Armando Benedetti. Niego rotundamente que se haya hecho esa manifestación porque primero no hay ninguna evidencia de eso. Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Armando Benedetti, fue mi Fiscalía la que logró el proceso inicial de extinción de dominio de esos bienes y, además, para la época, yo tenía una guerra institucional frontal con el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Para el exfiscal, lo que dijo el actual ministro “es un cañazo de esos funcionarios para tratar de ganarse los puestos entre ellos. Lo que es evidente es que no he tenido ninguna conversación ni ninguna reunión con el señor Benedetti”.

"En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública", dijo Laura Sarabia Colprensa

Al ser preguntado sobre la supuesta reunión del ministro con Grabiel Jaimes, que era delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Barbosa recordó que “el señor Benedetti tenía un proceso en la Fiscalía General de la Nación”, lo que “implica adelantar procedimientos dentro de la Fiscalía General de la Nación, declaraciones. Es natural que una persona indagada o investigada pudiese tener un conocimiento o reuniones con los fiscales delegados ante la corte, pero de ahí a decir que el fiscal general de la Nación tuvo conversaciones con ese señor o que conocía algún aspecto de esos expedientes, no tengo conocimiento de eso, ni me interesaba ni nunca me interesó tener relaciones con ese gobierno”.

Este nuevo audio que Benedetti le envió a Sarabia se enmarca en la investigación que adelanta la fiscal Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien está realizando las pesquisas a altos funcionarios del Gobierno que hayan tenido relación con el lío en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

En ese en encuentro entre la fiscal y la canciller, que se realizó en febrero de 2025, hablaron sobre las posibles actuaciones irregulares cometidas por Armando Benedetti, quien desde comienzos de 2023, según dijo la alta funcionaria, venía hostigándola vía telefónica y con mensajes en diferentes aplicaciones. El próximo 30 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores fue llamada para que amplíe su declaración, tal como lo manifestó en días anteriores.