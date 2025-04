Laura Sarabia dice que entregó a la Fiscalía audios desconocidos de conversaciones con Benedetti

La canciller Laura Sarabia reveló que entregó a la Fiscalía General de la Nación audios y conversaciones que sostuvo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que no se han hecho públicos.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, escribió en su cuenta de X la alta funcionaria, sin dar más detalles sobre el proceso al que hacía referencia.

En junio de 2023, la revista Semana reveló unos audios entre Benedetti y Sarabia en los que el político le hacía reclamos a la ahora canciller: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento... Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, mari$%, yo hice 100 reuniones... 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”.

Y la grabación continuó de la siguiente manera: “Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, mari$%, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza... veo que esto me puede emput$%, pateo, hijue#$%&, y ahí nos caemos todos, hijue#$%&”.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa' que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escuchaba en dichos audios.

