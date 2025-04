Nuevo audio de Benedetti que Sarabia presentó en Fiscalía: "Me pueden nombrar de lo que quieras"

La canciller Laura Sarabia volvió a encender la polémica con Armando Benedetti, actual ministro del Interior, con quien tuvo desencuentros evidentes en unos audios que se conocieron a los pocos meses de que el presidente Gustavo Petro asumió el poder. Ahora,la ministra de Relaciones Exteriores informó que le entregó a la Fiscalía nuevos audios que involucran al político barranquillero.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti , incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, manifestó Sarabia a través de x.

Y este miércoles, la emisora Blu Radio reveló uno de los audios que Sarabia le reveló a la Fiscalía, los cuales estarían relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. En estos audios se ve involucrado el ahora ministro Benedetti.

También se conoció que este audio sería de marzo del 2023. En este, Benedetti trataría de tranquilizar a Sarabia, quien para entonces era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



Este es el audio de Armando Benedetti

“Laura, yo pensaba llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora, con el número uno (Francisco Barbosa), y con (Gabriel) Jaimes, me dijeron que no pasaba un culo, que me pueden nombrar de lo que tu quieras”, dice Benedetti en la conversación.

En otro aparte del audio revelado por Blu Radio se escucha a Benedetti reiterar su deseo de llamar a Sarabia. “Y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Estoy muy, pero muy bien ranqueado, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tu o el Gobierno”.

Este nuevo audio se enmarca en la investigación que adelanta la fiscal Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien está realizando las pesquisas a altos funcionarios del Gobierno que hayan tenido relación con el lío en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

En ese en encuentro entre la fiscal y Sarabia, que se realizó en febrero de este año, hablaron sobre las posibles actuaciones irregulares cometidas por Armando Benedetti, quien desde comienzos de 2023, según dijo la hoy canciller, venía hostigándola vía telefónica y con mensajes en diferentes aplicaciones. El próximo 30 de abril, la ministra fue llamada para que amplía su declaración tal como lo manifestó en días anteriores.



Los primeros audios de Benedetti

En la actualidad, Benedetti tiene siete investigaciones en su contra. Uno de ellos es el sonado caso de Fonade, por el cual irá a juicio en las próximas semanas. Ahora, la Fiscalía también tiene la lupa en los audios filtrados a comienzos del gobierno Petro.

En ese momento, el hoy ministro del Interior le dijo a Sarabia: "Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer cinco de las preguntas de la consulta popular - Colprensa

También manifestó: "Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente".

En otro punto de esos audios, Benedetti añadió: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”.

Luego de estas revelaciones, el político está siendo indagado, para conocer cómo se movieron esos dineros de la campaña presidencial. A ese escándalo se suman los desencuentros por la posible filtración de dineros del contrabando, a través de alias Papá Pitufo.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo que Benedetti habría intentado incluir al zar del contrabando a la campaña del hoy presidente. Marín, entonces, intentó apoyar con 500 millones de pesos la carrera presidencial de Gustavo Petro, los cuales posteriormente fueron retornados tras no conocer con detalle la procedencia.

Por su parte, la defensa de Benedetti respondió con una denuncia por injuria y calumnia en contra de Rodríguez.

