Exministro Álvaro Leyva explica por qué declaró desierta la licitación de los pasaportes

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva se presentó ante la Procuraduría General de la Nación por el proceso en su contra relacionado con aparentes irregularidades en la licitación de los pasaportes.

El excanciller le pidió al ente de control que lo escuchara en una diligencia de versión libre, donde señaló que obró con todo el criterio del caso cuando declaró desierto el proceso licitatorio de los pasaportes.

Álvaro Leyva le dijo al procurador que él obró protegiendo los derechos fundamentales de muchas personas que buscaron presentarse, y no lo pudieron hacer, y otras a las cuales no dejaron.

“Decreté desierta la licitación obrando de buena fe, en cumplimiento del deber y pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, manifestó el exministro.

Leyva dijo que cuando llegó al proceso encontró por lo menos 140 observaciones en el caso y que la misma Procuraduría había hecho comentarios a la licitación. Además, el excanciller cuestionó que Thomas Greg & Sons desde los años 70 es el único oferente que siempre gana el contrato y cuando él vio esto lo declaró desierto.

Leyva también se refirió al tema relacionado con no haberse separado del cargo cuando la Procuraduría ordenó su suspensión provisional. Él asegura que fue la Cancillería y la propia Presidencia que señalaron que no podía irse del cargo porque esto sería abandono del mismo.

“Cuando fui suspendido no me separé inmediatamente del cargo, no por desacato, sino porque los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y los de la Presidencia conceptuaron que debería ejecutarla el presidente y que mientras tanto no podía abandonar el cargo, pero cuando la Procuraduría hizo tal aclaración, de inmediato me separé acatando de tal modo la decisión de suspensión que el mismo presidente trinó diciendo que ‘el ministro se había autosuspendido’”, indicó Leyva.

Por último, el exministro se refirió a la constituyente y dijo que está totalmente convencido de que sí se puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente atado a lo que se suscribió en el proceso de paz firmado con las extintas FARC en La Habana, Cuba.

Afirmó que le sorprende que el expresidente Juan Manuel Santos haya ido hasta Naciones Unidas a señalar que esto no era posible cuando él estaba ahí.

