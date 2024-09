Federico Gutiérrez denuncia a Daniel Quintero: “El oso del año y el bobo del siglo”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra su antecesor, Daniel Quintero, luego de que este publicara un video del supuesto seguimiento y vigilancia que habría ordenado el mandatario paisa.

En las imágenes, Quintero grabó un helicóptero de la Policía sobrevolando su casa. “No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la Alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana, descarados”, decía el exfuncionario.

Gustavo Petro replicó el mensaje del exalcalde asegurando que “esto se llama fascismo. Y es un delito”, frente a lo que Gutiérrez le respondió: “Le recomiendo pensar, averiguar y verificar antes de expresarse en redes sociales. Pues, es solo un consejo. No se le olvide que usted es el Presidente. Le cuento: Es un helicóptero de la Policía Nacional y le recuerdo que usted es el máximo jefe de policía en todo el país. Lo que dice su aliado es falso”.

La denuncia penal de Federico Gutiérrez

“El oso del año y el bobo del siglo”, comentó el alcalde Medellín sobre la publicación por la que denunció penalmente a Daniel Quintero.

En el escrito, el mandatario paisa indica que en el video “se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público para este propósito”.

“Este señalamiento se realizó a través de una red social de amplia difusión, en la cual cuenta con un millón de seguidores aproximadamente y desde la cual se ha atentado de manera reiterada contra mi honra, buen nombre y gestión como Alcalde del Distrito Especial de Medellín”, sostiene Gutiérrez.

Insistió en “que los hechos afirmados en la publicación son falsos, pues en ningún momento como ALCALDE o persona, he realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en su contra o en contra de su familia, ni mucho menos he utilizado recursos públicos o privados para hacer vigilancia y seguimiento en su domicilio. Inclusive, es un sinsentido hacer esta manifestación, toda vez que la Alcaldía no cuenta con helicópteros y no realiza labores de vigilancia, toda vez que esta competencia la ejerce la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional”.

“De hecho, el General William René Salamanca de la Policía Nacional aclaró que no se trataba de una persecución en contra del querellado, sino de las labores propias de patrullaje y vigilancia que realiza la entidad”, precisó Federico Gutiérrez.