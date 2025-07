Fuego amigo en el Gobierno Petro: el duro mensaje de Carlos Carrillo a Alfredo Saade

Una de las imágenes que dejó la instalación del Congreso fueron los gritos de Alfredo Saade, jefe del del Despacho Presidencial, cuando salía del salón elíptico este 20 de julio: “Reelección, reelección”. No obstante, esa propuesta ha sido descartada por el mismo presidente Gustavo Petro en varias oportunidades.

Esas palabras de Saade se dieron luego del fuerte discurso de la representante Lina María Garrido, en el cual habló de que pese a que votó por Petro hoy se siente decepcionada y lanzó sus reparos a lo que ha sido la gestión del presidente.

En sus redes sociales, Saade continúo con el tema y señaló a la oposición como “inepta” e “incapaz”. “La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro”, anotó el funcionario.

Y continúo: “Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026”.

Quien le respondió a su trino fue otro funcionario del mismo gobierno Petro. Se trata de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), quien en un trino dijo que “ya está bueno de payasadas”.

“Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, señaló Carrillo.

El director de la Ungrd alzó el tono en el mensaje y le dijo a Saade que “si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirles a los colombianos”. Además, manifestó que “su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos”.

Instó, incluso, a que Saade abandone sus funciones: “Si le gana la pulsión activista pues levántate y vete”. También mencionó el pasado político del jefe de Despacho, señalando que a quien hoy llama “ineptos”, fueron quienes lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. “De verdad que no le queda este showcito”, puntualizó Carrillo.

Por su parte, el presidente Petro acaba este martes su visita a Chile, donde se reunió con el mandatario de ese país y con los de Brasil, Uruguay España en busca de mandar un mensaje de unidad frente al avance de los extremismos y los autoritarismos en distintas partes del mundo y se comprometieron a fortalecer la democracia y el multilateralismo.

