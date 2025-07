Armando Benedetti denuncia penalmente a la representante Lina María Garrido por "injuria y calumnia"

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en su cuenta de X que decidió denunciar penalmente a la representante a la Cámara Lina María Garrido por, presuntamente, incurrir en injuria y calumnia, tras el discurso de la congresista en el Salón Elíptico del Congreso de la República como una de las voces de la oposición durante la instalación del último año legislativo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Por su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación y en redes sociales, la he denunciado penalmente por injuria y calumnia", indicó Benedetti en sus redes sociales. En contraste, el partido de la representante, Cambio Radical, indicó que rechaza "con contundencia las expresiones de odio y violencia verbal" contra la congresista, y que "si llega a pasarle algo", hacen responsable al Gobierno Nacional "y a quienes, con su discurso, promueven el odio".

Garrido se ha enfrentado a varios miembros del Gobierno Nacional, entre ellos Gustavo Petro, tras su discurso en el Congreso, en el cual cuestionó la gestión del Presidente. “A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. (...) Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, fue una de las frases que mencionó.

Publicidad

La representante también habló de la presunta fractura interna del poder ejecutivo, señalando la llegada en solitario de la vicepresidenta Francia Márquez al Congreso, quien no arribó como parte de la comitiva presidencial. "Usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidencia Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia", indicó.



La respuesta del presidente Petro a Garrido

Uno de los puntos que ha resaltado Garrido en sus redes sociales es que el presidente Petro se retiró del recinto luego de que ella terminó su intervención. "Salió corriendo. Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile", dijo la representante en su cuenta de X.

Petro le respondió en la misma red social y dijo: "No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuche toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuche insultos y mentiras. Vuelvo a repetirlo, tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria".

Publicidad

El Presidente, por otro lado, en su discurso ante el Congreso defendió su gestión durante los últimos tres años, sobre todo en materia económica. Dijo que va a subir el salario mínimo y reconoció que la paz ha sido un reto en su gobierno. "No subí los peajes, aún en contra de una posición mía no subí el diésel de los camiones que cargaban. Repartimos tierras y comenzamos y bajamos la tasa de interés del Banco de la República. Sí, lo hicimos en contra de la junta directiva del Banco de la República. Y como resultado tuvimos que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Llegaron a ser del 1 y del 2 % cuando los habíamos recibido en 2 5% anual", indicó.



Los abucheos y ovaciones durante la instalación del Congreso

Antes de que iniciaran las diversas intervenciones, los carteles tanto de la oposición como de los partidos de gobierno se hicieron notar. Mientras la bancada del Pacto Histórico exaltaba la labor del presidente Petro durante su discurso en la plenaria, los letreros del ala derecha tenían mensajes críticos al mandatario y cuestionamientos al escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), el más grande de este Gobierno. La bancada del Centro Democrático también hizo sentir su voz, recordando la ausencia del senador Miguel Uribe Turbay con la frase: "Te estamos esperando Miguel".

El primer saludo entre Efraín Cepeda y el Jefe de Estado marcó el rumbo de los discursos de ambos líderes del ejecutivo y el legislativo. Mientras el presidente del Senado hablaba de una descalificación sistemática por parte de Gustavo Petro, el Jefe de Estado no le dirigió una mirada. Su foco estaba centrado en los documentos de su discurso. La noche culminó con la elección de Lidio Arturo García, del Partido Liberal, como presidente del Senado, mientras que Julián David López, del partido de la U, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co