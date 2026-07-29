Gobierno radica proyecto de presupuesto general para 2027: ¿cuándo debe ser aprobado en el Congreso?

El ministro de Hacienda saliente, German Ávila Plazas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, por un monto de 575,6 billones de pesos, equivalente a 27,0% del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora el Congreso de la República, posicionado el pasado 20 de julio, tiene hasta el 15 de agosto para pedirle al Gobierno que modifique las cifras que considere. Luego de este paso, la corporación tiene un mes para aprobar el monto general, antes del 15 de septiembre. Finalmente, hasta el 20 de octubre hay plazo para aprobarlo totalmente, incluyendo distribución de dineros en todas las entidades.

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Estas son las principales cifras del proyecto de Presupuesto General para 2027

El proyecto incorpora ingresos contingentes (faltantes) por 1,4% del PIB ($30,2 billones), sujetos a la aprobación del proyecto de ley de recursos adicionales por parte del Congreso de la República. Según el documento, 545,1 billones de pesos corresponden a recursos de la Nación y 30,5 billones de pesos a ingresos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales. En materia de rentas, $308,9 billones provendrán de ingresos tributarios y $905 mil millones de ingresos no tributarios.



Los ingresos totales pasan de 27,3% del PIB en 2026 a 25,5% del PIB en 2027. Este retroceso, según el Ministerio de Hacienda, se debe a que la proyección para 2027 excluye los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas en 2026 al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto Ley 150 de 2026), así como a un menor recaudo por impuestos externos.



El gasto de funcionamiento programado es de $367,7 billones), un monto "altamente inflexible". Seis rubros explican el 86,7% de su crecimiento: Sistema General de Participaciones (SGP); pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio, Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos de personal.

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En términos de composición del gasto, el PGN 2027 reduce su tamaño relativo frente a la economía al pasar de 27,5% del PIB en 2026 a 27% del PIB en 20273. Excluyendo el servicio de la deuda, que asciende a $118,0 billones (5,5% del PIB), el gasto total alcanza $454,3 billones (21,3% del PIB). Por otro lado, la inversión pública programada asciende a $90 billones en 2027 (4,2% del PIB), con una reducción de 0,2 % del PIB respecto a 2026, cuando llegó a 4,4%.

Entre las estimaciones macroeconómicas empleadas en la formulación del presupuesto para el otro año se destacan: un crecimiento económico de 2,2%, una inflación de 4,4%, una devaluación promedio de 2,7%, una tasa de cambio promedio de $3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 2,0% del PIB.

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El ministerio aseguró que, en cumplimiento de la Constitución Política, "la mayor parte del gasto sin deuda se dirige fundamentalmente a los programas sociales (artículo 350 de la C.P); así como a financiar las obligaciones asociadas a la operación de la fuerza pública, la rama judicial, la nivelación salarial y la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos". Asimismo, el ministro Avila señaló que la corrección del desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público nacional "es un desafío estatal que requiere la adopción de reformas constitucionales y legales de gran calado: una reforma tributaria estructural, minimizar las rentas con destinación específica, disminuir la inflexibilidad presupuestal y elevar la eficiencia y calidad del gasto público".

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