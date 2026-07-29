Video de conductor de camioneta en Bogotá que burló separador y la ciclovía: "Ya fue citado"

El conductor de una camioneta Nissan Patrol, de placas RZJ-669, en Bogotá, cometió una infracción de tránsito en la calle 116 con carrera 71 que se hizo viral en redes sociales e indignó a los ciudadanos y puso en alerta a las autoridades. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya se pronunció e informó que el dueño del vehículo ya fue citado para que responda un proceso sancionatorio que se le abrió. Los hechos sucedieron en la tarde del martes 28 de julio durante la hora pico.

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A través de redes sociales se publicó un video en el que se ve al conductor del vehículo, para evitar ir hasta el retorno, se pasó por encima de la ciclovía y del separador para luego incorporarse a la vía. Este hecho causó la molestia de usuarios en redes sociales que le pidieron a las autoridades de Tránsito tomar medidas al respecto.



"El proceso sancionatorio empezó": Secretaría de Movilidad

“Este salvaje en la vía creyó que una camioneta 4X4 le daba permiso para subirse al separador, atravesar una ciclorruta y hacer un giro, poniendo en riesgo la vida de quienes se movilizaban por ese sector, pero no vamos a permitir que esas conductas queden impunes”, dijo la Secretaría de Movilidad.

Agregó la entidad que “el propietario del vehículo ya fue citado a comparecer y el proceso sancionatorio por estos hechos ya comenzó”.



🚨 ¡Ya fue citado!



Una maniobra que puso en riesgo la vida en la vía no quedó en el olvido. Gracias a una denuncia ciudadana, el propietario del vehículo ya fue citado y el proceso sancionatorio comenzó.



Recibimos tus denuncias y actuamos para que estas conductas no queden… pic.twitter.com/LAppOnLpv7 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 29, 2026

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¿Cómo denunciar imprudencias viales en Bogotá?

A los ciudadanos, la Secretaría de Movilidad envió un mensaje diciendo que si alguien es testigo de alguna maniobra temeraria por parte de un conductor “grábala o tómale una foto; súbela a tus redes sociales, etiquétanos y usa el numeral #SalvajesEnLaVía”. Para hacer eso, indicó Movilidad, el ciudadano que denuncie debe indicar la fecha de los hechos, la hora, el lugar y la placa del vehículo.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, explicó que no en todos los casos se puede notificar comparendos a los ciudadanos infractores “porque depende de la conducta”. Lo más crítico, según la funcionaria, sucede cuando el conductor está poniendo en riesgo la integridad de los demás actores viales, especialmente los peatones.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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