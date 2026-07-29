Con una reverencia: presidente del centro comercial que explotó tras terremoto en Japón se disculpó

La empresa operadora del centro comercial Aeon Mall, ubicado en la prefectura japonesa de Kumamoto, se pronunció oficialmente tras la explosión ocurrida luego del fuerte terremoto de magnitud 7.1 registrado el martes 28 de julio.

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Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el presidente de la compañía, Akio Yoshida, compareció ante los medios e hizo una profunda reverencia antes de ofrecer disculpas por la tragedia.

"La empresa se toma muy en serio este incidente, ocurrido en una de nuestras instalaciones. Pedimos disculpas sinceras por haber provocado este desenlace", manifestó Yoshida, quien aseguró además que la compañía colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.



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El movimiento telúrico obligó a activar los protocolos de evacuación del complejo comercial. Según explicó el directivo, aproximadamente 3.000 clientes fueron desalojados cerca de 30 minutos después del sismo, cuando el personal comenzó a dirigir la salida de quienes se encontraban en el lugar.

Sin embargo, cerca de 50 minutos después del terremoto se produjo una fuerte explosión que destruyó parte de la estructura del edificio. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la estructura metálica expuesta y una gran cantidad de escombros dispersos en el estacionamiento.

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El balance de víctimas

De acuerdo con la información entregada por la empresa operadora, la explosión dejó un saldo de tres empleados fallecidos, además de un trabajador que murió tras sufrir un ataque cardíaco durante la emergencia. A ello se suman otras tres personas que permanecen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda.

Yoshida explicó que, tras la evacuación inicial, la empresa creyó que tanto clientes como trabajadores ya habían abandonado el edificio. Sin embargo, posteriormente se conoció que algunos empleados permanecieron en el interior o regresaron al establecimiento por motivos que todavía no han sido establecidos.

El presidente también informó que uno de los sobrevivientes fue encontrado herido dentro de un baño del centro comercial.

Investigan una posible fuga de gas

Aunque las causas de la explosión aún no han sido determinadas oficialmente, el presidente de Aeon Mall indicó que la principal hipótesis apunta a una fuga de gas.

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Según declaró durante la conferencia de prensa, existe una probabilidad "muy alta" de que ese haya sido el origen del accidente, aunque aclaró que todavía se realizan peritajes e investigaciones para confirmar qué provocó la explosión.

Las autoridades continúan recopilando información técnica mientras especialistas inspeccionan la infraestructura afectada para establecer cómo ocurrió el siniestro tras el terremoto.

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Había sido reforzado tras el terremoto de 2016

El complejo comercial había reabierto sus puertas en junio de 2026, luego de permanecer sometido a una remodelación que buscaba reforzar su resistencia sísmica.

Las obras fueron realizadas después del terremoto de magnitud 7.3 que afectó la misma región en abril de 2016 y ocasionó importantes daños. Como parte de esos trabajos, la empresa había informado sobre mejoras estructurales y refuerzos destinados a incrementar la seguridad del edificio frente a futuros movimientos telúricos.

Mientras avanzan las investigaciones, la empresa reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para determinar las causas del accidente y esclarecer por qué, pese a las labores de evacuación, aún había personas dentro del centro comercial cuando ocurrió la explosión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co