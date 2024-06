Gustavo Petro propone “estado de excepción” para adelantar obras en “zonas de conflicto”

El presidente Gustavo Petro estuvo en el lanzamiento de la Misión Cauca, una iniciativa que busca acabar con la violencia en ese departamento. Allí, el mandatario sostuvo que las Fuerzas Militares deberían realizar las obras en zonas de conflicto y también hizo referencia a un estado de excepción para el litoral Pacífico.

>>> También puede leer: Fin de la legislatura: ¿cuál es el balance del Gobierno en cuanto a reformas?

Así lo explicó el primer mandatario: "El Ejército tiene que asumir una responsabilidad y es desarrollar el departamento social. El departamento de obras públicas de Colombia transitoriamente, mientras dure el conflicto tiene que asumirlo las Fuerzas Militares con toda la asesoría del Gobierno”.

¿En qué consiste la propuesta de Petro de un “estado de excepción”?

La propuesta de un posible estado de excepción en el litoral Pacífico busca “acabar con la economía ilícita y la violencia”.

Publicidad

“Tenemos que trabajar en una situación real, ameritaría un estado de excepción, a mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, o dentro de la arquitectura y normativa actual podemos movernos. Yo tengo una propuesta las obras públicas en zonas de conflicto tiene que hacerlas el Estado mismo, no se pueden contratar sino eso se condena a no hacer nada”, dijo Petro.

>>> También puede leer: Presidente Petro defiende decisión de declarar patrimonio cultural el sombrero de Pizarro