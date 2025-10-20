En vivo
Petro se reúne con McNamara en medio de crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se reúne a esta hora con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. "Yo no voy a conceder, voy a exigir", dijo el mandatario colombiano en una entrevista previa a su encuentro con el delegado de Trump.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de oct, 2025
Petro se reúne con McNamara en medio de crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos
Gustavo Petro reunido con John McNamara.
Presidencia de Colombia

