Petro se reúne con McNamara en medio de crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se reunió este lunes en Bogotá con el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, a quien llamó a consultas para analizar la nueva crisis diplomática entre ambos Colombia y Estados Unidos. Según adelantó en una entrevista con Daniel Coronell para Univisión, el mandatario se reúne en este momento con el encargado de negocios estadounidense en el país, John McNamara, quien le traerá "razones oficiales".

El jefe de Estado dejó claro, sin embargo, que no está dispuesto a hacer concesiones: "Yo no voy a conceder, voy a exigir. Pero si Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más", afirmó, y añadió que sigue el ejemplo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes han mantenido firmeza sin romper puentes con EE.UU. "Te paras firme y erguido, no te arrodillas. Jamás te debes arrodillar", sentenció Petro.

El último choque diplomático entre Colombia y EE. UU. estalló el domingo, cuando Trump anunció el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y advirtió que planeaba imponer represalias comerciales.



*Con información de EFE