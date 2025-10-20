En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Corte falla contra Petro y le ordena disculparse con periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”

Corte falla contra Petro y le ordena disculparse con periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”

La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer excusas públicas a las mujeres periodistas de Colombia en un plazo de cinco días. Esto dice la sentencia.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de oct, 2025
Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
